Ce lot de 2 caméras de surveillance filmant en 1080p est en promotion

Amazon brade son pack de sécurité Eufy. On peut retrouver deux caméras de surveillance avec le home base pour 189,99 euros au lieu de 239,99 euros habituellement.

Que ce soit pour partir en vacances avec l’esprit tranquille ou bien pour surveiller quotidiennement son domicile, il peut être rassurant d’avoir un système de surveillance chez soi. On retrouve dans ce domaine Eufy, qui propose des caméras de surveillance capable de filmer de jour comme de nuit avec un rendu correct. Aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de payer le prix fort puisqu’un coupon de réduction permet d’économiser 50 euros sur la facture.

Ce qu’il faut retenir de la EufyCam 2C

Une caméra extérieure sans fil facile à installer

Filme en 1080p de jour comme de nuit

Une autonomie solide (180 jours)

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Au lieu de 239,99 euros, le lot de deux caméras de surveillance EufyCam 2C passe à 189,99 euros sur Amazon en appliquant le coupon de réduction de 50 euros.

Simple à installer

Dans ce pack, on retrouve deux caméras de surveillance sans fil. Leur installation se fait donc facilement avec le Home Base, et prend que quelques minutes. Le modèle EufyCam 2C est capable de faire face aux aléas climatiques grâce à sa certification IP67. Quant à son autonomie, le constructeur assure 6 mois d’utilisation, selon l’utilisation.

Un bon rendu d’image

La caméra EufyCam 2C est capable de filmer avec une définition FHD soit 1920 x 1080 pixels. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. De plus la caméra offre un champ de vision à 140° afin de couvrir le plus de périmètres possible. La vision nocturne sera tout aussi efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra, et qui dissuadera au passage les intrus.

Efficace pour réduire les fausses alertes

Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes. Il est également possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée.

Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa est également de la partie. Et si généralement il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

