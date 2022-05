Deals de la semaine : pompe et smartphone Xiaomi en promo, ainsi qu’une tablette Samsung

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la nouvelle pompe à air électrique de Xiaomi est déjà à prix réduit, le Redmi Note 11 Pro+ 5G baisse son prix sur Amazon et la Samsung Galaxy Tab S7 FE est de plus en plus abordable. Il y a aussi un forfait mobile très séduisant dans la liste.

Xiaomi tend à perfectionner ses produits et propose une nouvelle pompe à air électrique nomade : la Mi Portable Air Pump 1S. Elle garde bien entendu les fonctionnalités du précédent modèle, en apportant des améliorations au niveau des performances pour gagner en efficacité, en précision et en rapidité. C’est l’accessoire idéal pour gonfler les pneus de votre véhicule ou de votre vélo, sans vous déplacer et sans vous fatiguer. En plus, aujourd’hui il bénéficie de 10 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Les points forts du Mi Portable Air Pump 1S

Une mini pompe à air qui gonfle rapidement vos pneus

Contrôle aussi la pression

5 modes de gonflages disponibles

Un port USB-C intégré

Affiché au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est actuellement en promotion à 49,99 euros chez Boulanger et chez la Fnac, mais aussi sur le site officiel du constructeur.

Retrouvez le Mi Portable Air Pump 1S à 49,99 € chez Boulanger

Retrouvez le Mi Portable Air Pump 1S à 49,99 € sur fnac.com

Retrouvez le Mi Portable Air Pump 1S à 49,99 € sur le site officiel

La série Redmi Note 11 de Xiaomi a débarqué cette année avec plusieurs smartphones pour agrandir cette famille déjà bien fournie. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G en fait partie, et s’il partage de nombreux points communs avec sa version classique, le Redmi Note 11 Pro, de petites différences existent tout de même, et pas des moindres : elles contribuent même à renforcer le bon rapport qualité-prix de ce smartphone. Et c’est encore plus le cas actuellement grâce à une promotion de 50 euros appliquée sur son prix.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce Dimensity 920 de MediaTek

La charge rapide 120W

Au lieu de 499 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (version 8+256 Go) est désormais disponible à 449 euros sur Amazon.

Lancée l’année dernière, la Samsung Galaxy Tab S7 FE a beau être une tablette moins premium que les versions S7 et S7+, elle propose tout de même, malgré quelques concessions, des performances plus que satisfaisantes pour un prix contenu. La marque coréenne a même décidé de faire baisser drastiquement ce prix, ce qui rend cette tablette encore plus recommandable grâce à ce nouveau rapport qualité-prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un design similaire à celui d’une tablette premium

Une puissance puce Snapdragon 750G

Une bonne autonomie

Un S Pen inclus

Initialement proposée à 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est aujourd’hui disponible à 360 euros sur Amazon en prenant en compte l’ODR de 100 euros si l’achat est effectué avant le 21 juin 2022.

Pour faire des économies tous les mois, il ne faut généralement pas hésiter à faire baisser le montant de ses factures quand l’occasion se présente. Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en changeant votre forfait mobile grâce à cet opérateur virtuel qui propose actuellement une offre défiant toute concurrence si vous voulez beaucoup de data pour un petit prix mensuel.

Que propose le forfait de NRJ mobile ?

130 Go en France et 13 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Prix fixe après un an

Jusqu’au 25 mai 2022, le forfait 130 Go chez NRJ mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois, même après la première année d’abonnement. Si c’est trop pour vous, il y a aussi un forfait 90 Go à 8,99 euros par mois et un forfait 10 Go à 4,99 euros par mois.

