Forfait mobile : ne ratez pas cette offre 130 Go à 9,99 €/mois même après 1 an

Si vous attendiez la bonne affaire pour changer votre forfait mobile, nous avons sûrement le bon plan qu'il vous faut. Aujourd'hui, NRJ mobile a renouvelé ses séries limitées et propose notamment une offre avec 130 Go de 4G pour seulement 9,99 euros par mois.

Pour faire des économies tous les mois, il ne faut généralement pas hésiter à faire baisser le montant de ses factures quand l’occasion se présente. Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en changeant votre forfait mobile grâce à cet opérateur virtuel qui propose actuellement une offre défiant toute concurrence si vous voulez beaucoup de data pour un petit prix mensuel.

Que propose le forfait de NRJ mobile ?

130 Go en France et 13 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Prix fixe après un an

Jusqu’au 25 mai 2022, le forfait 130 Go chez NRJ mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois, même après la première année d’abonnement. Si c’est trop pour vous, il y a aussi un forfait 90 Go à 8,99 euros par mois et un forfait 10 Go à 4,99 euros par mois.

Beaucoup de data à petit prix

Si NRJ mobile a un solide argument aujourd’hui, c’est bel et bien sur la quantité de données 4G attribuée par rapport au prix mensuel. En effet, pour moins de 10 euros par mois, l’opérateur jusqu’à 130 Go à utiliser partout dans l’Hexagone. Avec une telle enveloppe de data, vous pourrez surfer librement sur Internet et bingewatcher vos séries préférées sans être trop regardant sur votre consommation, ou encore jouer en ligne où et quand vous voulez.

NRJ n’oublie pas les voyageurs et voyageuses en cette période où il est de nouveau possible de se déplacer au-delà des frontières françaises, notamment en octroyant 13 Go à utiliser dans les pays de l’Europe et aussi dans les DOM (plus de 30 destinations au total). C’est amplement suffisant pour un voyage d’une à deux semaines, par exemple pour regarder un petit film le soir et utiliser Google Traduction à répétition au court de vos journées touristiques.

Le réseau Bouygues Telecom en prime

En ce qui concerne les appels, SMS et MMS, ils sont illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous profiterez par ailleurs du réseau Bouygues Telecom, aka l’un des meilleurs de France. De cette manière, vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

