Galaxy Tab S7 FE : Amazon casse le prix de la tablette de Samsung

Il est encore temps de faire de très bonnes affaires grâce à Amazon. On peut par exemple trouver la tablette Galaxy Tab S7 FE à moindre prix, puisque grâce à une remise immédiate et à une ODR, ce modèle peut vous revenir à 359 euros au lieu de 599 euros.

Lancée l’année dernière, la Samsung Galaxy Tab S7 FE a beau être une tablette moins premium que les versions S7 et S7+, elle propose tout de même, malgré quelques concessions, des performances plus que satisfaisantes pour un prix contenu. La marque coréenne a même décidé de faire baisser drastiquement ce prix, ce qui rend cette tablette encore plus recommandable grâce à ce nouveau rapport qualité-prix.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un design similaire à celui d’une tablette premium

Une puissance puce Snapdragon 750G

Une bonne autonomie

Un S Pen inclus

Initialement proposée à 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Amazon en prenant en compte l’ODR de 100 euros si l’achat est effectué avant le 21 juin 2022.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S7 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version allégée des gammes plus premium

Dévoilée en 2021, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE reprend quelques bases des versions premium que sont les Galaxy Tab S7 et S7+, mais en faisant quelques concessions pour garder un prix contenu. On a d’abord droit à une tablette d’une diagonale plutôt confortable de 12,4 pouces, dotée d’un écran LCD 60 Hz d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels, avec en prime une belle luminosité pouvant grimper jusqu’à 600 nits. Notons que son design est très similaire à l’onéreuse Galaxy Tab S7+, avec toujours des finitions soignées comme la marque sait bien le faire. Elle se démarque d’ailleurs par sa conception légère (seulement 608 grammes sur la balance) et sa finesse grâce à une épaisseur de 6,3 mm. Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen, qui est fourni avec la tablette.

Des performances suffisantes pour un usage standard

Au niveau de sa puissance, la Galaxy Tab S7 FE embarque un Snapdragon 750G (avec 4 ou 6 Go de mémoire vive), qui n’a naturellement pas la prétention d’offrir la même puissance que le Snapdragon 865+ des modèles plus premium, mais qui promettra tout de même de bonnes performances en jeu et dans le multitâche, ainsi qu’une fluidité agréable. Ajoutons à cela 4 Go de mémoire vive ainsi que 64 Go de stockage pour enregistrer toutes sortes de documents et d’applications sur ce modèle. Pour visionner des vidéos ou écouter de la musique, on pourra compter sur deux haut-parleurs AKG certifiés Dolby Atmos d’une qualité plus que correcte. Autre atout majeur de cette tablette : sa très bonne autonomie permise par une batterie de 10 090 mAh qui pourra faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, à base de vidéo, de jeu et de navigation web.

Enfin, et même si ce n’est pas une caractéristique indispensable à prendre en compte lorsque l’on achète une tablette, la Galaxy Tab S7 FE comprend tout de même un capteur photo arrière de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur avant de 5 mégapixels pour faire des appels en visio de bonne qualité. Un micro intégré est également présent et assurera une bonne puissance de captation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

Quelle tablette choisir ?

Afin de comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes en 2022 pour trouver la référence qui conviendra à vos besoins.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.