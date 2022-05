JBL Flip 5 : cette enceinte connectée se retrouve à -29% chez Boulanger

La JBL Flip 5, partenaire idéale de vos vacances, profite d'un très bon rapport qualité/prix. Elle chute en effet à 88,20 euros chez Boulanger, au lieu de 139,99 habituellement.

La JBL Flip 5 est la version la plus populaire de la gamme Flip malgré l’arrivée récente de la 6ème version. Iconique depuis sa première version, elle ne cesse de s’améliorer pour devenir l’une des meilleures enceintes portables du marché. Elle profite d’ailleurs d’une belle promotion pour accompagner tout votre été en musique.

Les caractéristiques de la JBL Flip 5

Résistante à l’eau et à la poussière

Une bonne qualité sonore

Une excellente autonomie

Prête pour sortir le gros son

Avec son enceinte iconique, JBL propose un modèle compact et robuste sans sacrifier la qualité sonore. Sa forme plutôt cylindrique permet de diffuser le son presque à 360 degrés. Elle profite en plus d’un design très actuel et très bien fini. Cette JBL est taillée pour les sorties entre amis, que ce soit en ville, au bord de la piscine ou même à la plage.

Le sable, l’eau… Peu importe, cette enceinte est tout terrain. Elle est certifiée IPX7, elle peut donc être immergée sous un mètre d’eau pendant 30 minutes sans crainte. De la même manière, la JBL résistera à la poussière et même aux grains de sable sur la plage. Elle est également pourvue de bords en caoutchouc pour amortir les chocs en cas de légère chute. Vous l’aurez compris, tout est réfléchi pour que cette Flip 5 vous suive partout cet été.

Une qualité sonore signée JBL

Si elle est robuste, la JBL profite aussi d’une qualité sonore tout à fait correcte compte tenu de sa taille. Elle assurera vos sorties et pourra mettre l’ambiance lors d’une petite soirée entre amis. L’enceinte se dote d’ailleurs du Bluetooth multipoint. En d’autres termes, deux appareils peuvent être connectés simultanément et lancer de la musique sans qu’aucun soit déconnecté.

Enfin, cette dernière version de la Flip pourra vous accompagner toute une journée avec son autonomie d’une douzaine d’heures. Elle se recharge via USB-C et abandonne enfin le microUSB des anciennes versions. Un bon point donc.

