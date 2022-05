Seulement 399 euros pour cette TV Panasonic de 50 pouces compatible Dolby Vision et 4K UHD

Panasonic propose de très bonnes TV d'entrée de gamme, et certaines ont en plus l'avantage d'embarquer des dalles LED de très bonne facture, avec un prix abordable. Le modèle TX-50JX810E de 50 pouces est à seulement 399,99 euros chez la Fnac.

Sur le segment des téléviseurs entrée de gamme, Panasonic est loin de faire pâle figure. Pour s’imposer sur le marché, ce dernier propose des téléviseurs LED abordables sans pour autant négliger la fiche technique, et marche donc sur les plates-bandes de marques plus mises en avant comme Samsung ou LG. Avec son modèle TX-50JX810E, le constructeur japonais assure un rapport qualité-prix très intéressant, et devient encore moins cher grâce à cette offre la faisant passer à moins de 400 euros.

La TV LED de Panansonic en quelques mots, c’est…

Une dalle LED de 50 pouces (127 cm)

Une définition UHD avec du Dolby Vision, HDR10+

Une expérience Android TV complète

Habituellement au prix de 549 euros, la TV Panasonic TX-50JX810E de 50 pouces est affichée au prix de 399,99 euros sur le site de la Fnac.

Une TV entrée de gamme qui ne fait pas tache face à la concurrence

La marque Panasonic a de nombreuses références de qualité et si ses téléviseurs sont plus abordables que la concurrence, le constructeur propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Sur le modèle TX-50JX810E, on retrouve ainsi un design digne d’un téléviseur premium, à la fois minimaliste et sobre avec son cadre fin métallique. Il dispose d’une dalle de 50 pouces très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion. L’écran offre une qualité d’images tout à fait correcte avec un large panel de couleurs et des contrastes même si l’on est loin du niveau d’un modèle QLED ou même OLED. Elle est en tout cas amplement satisfaisante pour le prix.

L’écran affiche également une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) limité à 60 Hz assurant une très bonne qualité d’image. Le TX-50JX810E est également compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison.

Une TV fluide avec l’interface d’Android TV

Enfin, la Panasonic TX-50JX810E tourne sous Android TV, une interface simple à appréhender et surtout donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Quelles sont les meilleures TV du moment ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec de meilleures technologie d’affichage, mais aussi des prix plus haut, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.