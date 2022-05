iRobot Roomba i3+ : ce robot aspirateur avec station de vidage est à -38 %

Si l'aspiration robotisée coûte parfois très cher, certaines références sont heureusement plus accessibles. La marque iRobot, l'une des plus recommandables du marché, propose elle aussi des robots aspirateurs moins onéreux, comme sa référence i3+. Cette dernière bénéficie même d'une promotion qui fait chuter son prix à 449 euros au lieu de 729 euros sur Amazon.

S’il y a une corvée dont on voudrait se débarrasser au quotidien, c’est bien celle de l’aspiration des poussières et autres poils d’animaux qui s’accumulent sur nos sols. Pouvoir compter sur un robot aspirateur dans cette situation-là permet de gagner un temps considérable, mais une grande partie des bonnes références présentes sur le marché sont bien souvent trop chères. Heureusement, iRobot propose certains modèles plus abordables, comme le Roomba i3+, accompagné de sa station de vidage bien pratique. En ce moment, ce robot coûte même moins de 450 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’iRobot Roomba i3+

Une aspiration puissante

Des capteurs de suivi pour une navigation intelligente

Un système d’autovidage anti-allergène

D’abord affiché à 729 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i3+ est désormais proposé à 449 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iRobot Roomba i3+. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un robot qui ne laisse aucun répit à la poussière

Les robots aspirateurs iRobot sont bien connus pour leur puissance, et le modèle i3+ ne fait pas exception. Ce dernier est d’abord doté de deux brosses en caoutchouc qui s’adaptent à toutes les surfaces, du carrelage aux tapis en passant par le parquet, pour ramasser poils d’animaux, poussières et autres saletés qui s’accumulent sur vos sols. Leur action sera couplée à celle des brosses latérales, qui se chargeront de leur côté d’aspirer les poussières près des murs ou dans les coins. Aucun espace ne sera épargné sur le passage du petit robot.

Notons aussi la présence de la technologie DirtDetect, qui utilise les capteurs du robot pour déterminer quels endroits ont le plus besoin d’être aspirés chez vous et effectuer un nettoyage bien complet et ciblé. Ces capteurs ont d’ailleurs une autre fonction : la détection des obstacles pour éviter les collisions ou les meubles trop bas, et l’identification du type du sol sur lequel il va circuler pour adapter sa force d’aspiration.

En revanche, et contrairement à d’autres modèles plus premium de la marque, le Roomba i3+ n’est pas capable d’effectuer une cartographie de votre logement. Vous ne pourrez par exemple pas programmer de cycles précisés en ciblant les pièces une par une, mais l’application d’iRobot vous permettra tout de même de choisir, entre autres, entre un nettoyage en profondeur ou un nettoyage plus rapide, ou encore définir un planning d’aspiration.

Un système de vendange bien étudié

Là où le robot aspirateur Roomba i3+ marque toutefois des points, c’est au niveau de son système d’autovidage, appelé Clean Base. Concrètement, il permet au robot aspirateur de vider les saletés récoltées de façon autonome pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours. Elles seront toutes versées dans un sac anti-allergène pour capturer le pollen ou les moisissures. L’hygiène sera donc assurée à tout moment, d’autant plus que ce sac se ferme très facilement pour ne pas avoir à toucher les poussières aspirées par le robot.

Enfin, le Roomba i3+ est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa pour pouvoir lui ordonner, à la voix, de commencer sa tâche. Et lorsque le robot tombe en rade, il se rechargera et pourra reprendre son travail là où il s’était arrêté.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba i3+.

Les meilleurs modèles pour faire le net chez-soi

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.