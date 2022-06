Envie de changer de banque ? Voici les 3 meilleures offres pour ouvrir un compte en ligne

Si vous voulez changer votre banque, nous avons sélectionné 3 des offres les plus intéressantes du moment pour vous aider à faire votre choix et surtout pour ne pas se ruiner en changeant d'établissement bancaire.

Les banques en ligne sont en première ligne quand il s’agit de faire de l’acquisition. Autant en profiter quand celles-ci proposent des offres spéciales à l’ouverture d’un compte histoire de mettre du beurre dans les épinards. Cette fois-ci il est question de 3 des plus gros acteurs du marché français à savoir Hello Bank, Monabanq et Orange Bank.

Hello Bank : 6 mois de compte Hello Prime à 1 euro

Hello Bank est aujourd’hui un acteur important du côté des banques en ligne aux côtés de Boursorama et Fortuneo. Il s’agit d’une filiale du groupe BNP Paribas qui a pour volonté de s’inspirer des néobanques telles que N26 ou Revolut. La grosse différence se situe au niveau de l’apport de la maison mère BNP et de son réseau national en plus de proposer un IBAN français pour tous ses clients. Enfin ses offres sont pour le moins avantageuses avec deux cartes distinctes.

Que ce soit pour Hello One ou Hello Prime, ces cartes proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce sans limite sans limites de montant. Seule l’offre Hello One se limite aux distributeurs BNP. Les cartes sont certifiées VISA et disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme. L’offre Hello One est gratuite tandis qu’Hello Prime demande une simple cotisation de 5 euros par mois. La différence entre les deux comptes se situe surtout sur l’utilisation souhaitée.

L’application Hello Bank est un modèle du genre : simple, fonctionnelle et non invasive. Côté fonctionnalités, on passe de gestion du budget à la catégorisation des dépenses jusqu’à la modification des plafonds et activations ou non des paiements en ligne et à l’étranger.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Hello Bank.

Les caractéristiques d’un compte chez Hello Bank

Tenue de compte gratuite

Une banque en ligne qui profite du réseau d’agences BNP Paribas

Une application est agréable à utiliser

Monabanq : compte remboursé pendant 1 an + 40 euros offerts

Monabanq est aujourd’hui une banque en ligne ayant sa place aux côtés des acteurs historiques du marché comme Boursorama ou Hello Bank. Il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle profite donc d’un réseau traditionnel sérieux, l’apport d’un IBAN français en plus. Même si Monabanq ne propose pas d’offre gratuite, elle compte sur des cartes peu onéreuses pour se démarquer, et ce, quel que soit le type de compte choisi. Les premiers paliers Pratiq et Pratiq+ sont à 2 et 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans tous les cas, chaque carte bénéficie de la police d’assurance et des garanties VISA.

Fortement mis en avant par Monabanq, sa grande force réside dans son service client, déjà élu « Service client de l’année » pour 2022, comme c’est le cas depuis maintenant plus de 4 ans. Celui-ci est joignable du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 16h.

L’application est également au centre de l’expérience bancaire de Monbanq avec l’intégration des outils Google notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. On retrouve également un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses finances. Enfin, l’application est compatible Appel Pay et Paylib, mais Google Play manque malheureusement encore à l’appel.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Monabanq.

Les caractéristiques d’un compte chez Monabanq

Pas de condition de revenu

Application complète

De nombreux services et produits d’épargne

Orange Bank : 100 € offerts pour l’ouverture d’un compte

Le géant des télécoms français a lancé son offre bancaire il y a maintenant 5 ans avec ambitions d’être la première néobanque 100 % française. Son offre bancaire mise sur la simplicité avec 2 types de cartes dont une entièrement gratuite, accessible sans condition, mais disposant de frais pour les paiements et retrait à l’étranger. La seconde carte est à 7,99 euros par mois. Cette carte fait profiter des paiements et retraits gratuits à l’étranger avec un débit au choix : immédiat ou différé. L’IBAN délivré est français, là encore, c’est un privilège par rapport à d’autres néobanques plus mainstream.

Cette offre est aussi disponible en pack familial à 7,99 euros par mois pendant 3 mois (avant de passer à 12,99) et regroupe 2 cartes, pratique pour un compte commun par exemple. À noter qu’il est possible d’obtenir un chéquier gratuitement, une option forcément valable dans d’autres néobanques ou même banques en ligne.

Côté application, on apprécie l’interface claire et épurée permettant le paiement sans contact via la fonction NFC. Ceci est mis en valeur grâce à la compatibilité Google Pay et Apple Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Orange Bank.

Les caractéristiques d’un compte chez Orange Bank

Pas de tenue de compte et chéquier gratuits

Sans condition de revenus

Application compatible Google Pay et Apple Pay

En ce moment, Orange Bank propose jusqu’à 100 euros offerts pour l’ouverture d’un compte avec une carte Premium ou un Pack Premium.

