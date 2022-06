Le performant SSD M.2 Corsair 1 To est à son prix le plus bas sur Amazon

L'installation d'un SSD NVMe dans votre PC permet de gagner en réactivité et en fluidité. En ce moment, le Corsair CS3030 de 1 To avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 7 100 Mo/s tombe à 159,99 euros au lieu de 189,99 euros habituellement.

Pour profiter comme il se doit de ses sessions de jeu, le choix d’un SSD est important pour assurer une meilleure expérience. Et le plus souvent, les gamers misent sur des solutions SSD M.2, plus réactifs, et qui offrent des vitesses de transferts très élevés pour gagner en réactivité et en fluidité. Le SSD Corsair MP600 PRO XT sera idéal, surtout qu’actuellement sa version avec 1 To de stockage devient plus intéressante grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du SSD de Corsair

Il propose des débits allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un dissipateur de chaleur

Et il offre 1 To de stockage

Affiché à 189,99 euros sur le site du constructeur, le SSD Corsair MP600 PRO XT M.2 NVMe de 1 To est en ce moment en promotion à 159,99 euros sur le site d’Amazon.

Un SSD parfait pour booster votre PC

Les SSD NVMe reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation sur PC. Contrairement aux SSD classiques, il suffit tout simplement de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

En plus d’être faciles à installer, ils offrent de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances. Sur ce modèle, Corsair propose des débits de transfert interne de 7 100 Mo/s en lecture, et de 6 800 Mo/s en écriture. Dans les faits, le SSD va booster les performances de votre PC, mais également d’accélérer les temps de chargements des jeux PC.

Et grâce à la solution DirectStorage de Microsoft, ce SSD va profiter de plusieurs avantages, à savoir : accélérer et même d’éliminer les temps de chargement des jeux PC. Cette API permet d’envoyer des données directement vers le SSD NVMe à la carte graphique, en sautant le processeur et en tirant ainsi parti des vitesses permises par les protocoles PCIe 3.0 ou PCIe 4.0, selon le système.

Un SSD qui peut aussi bien convenir à votre PS5

Ce SSD répond tout à fait aux exigences de Sony pour sa console next-gen. Ses vitesses d’écritures suffisent largement, puisque la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Ici avec 7 100 Mo/s en lecture, et 6 800 Mo/s en écriture, le SSD Corsair va booster les performances de la PS5 et au passage, réduire le temps de chargement des jeux. En revanche s’il possède un dissipateur de chaleur, fortement recommandé par Sony, il s’avère trop épais pour s’intégrer sur la PlayStation 5. Corsair confirme que le radiateur doit être remplacé par un plus fin — assez dommage. Néanmoins, il sera très utile notamment pour apporter une capacité de stockage conséquente avec 1 To.

Découvrez notre sélection des meilleurs SSD M.2 NVME

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quels sont les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.