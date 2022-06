La version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11S est à son meilleur prix sur Amazon

Xiaomi a renouvelé sa gamme de smartphones accessibles en dévoilant plusieurs appareils dont le Redmi Note 11S. C’est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas dénué d’intérêt. Il devient moins cher en passant de 279,90 euros à 244,39 euros.

Si la concurrence se fait de plus en plus rude, Xiaomi reste l’un des acteurs majeurs sur le segment des smartphones entrée/milieu de gamme. La firme chinoise a d’ailleurs renforcé sa position en dévoilant sa nouvelle série de smartphones équilibrés, la gamme Redmi Note 11. Parmi eux, la version S est celle qui attire l’attention, car il possède une fiche technique solide à prix abordable. Un téléphone d’autant plus accessible grâce à cette remise de 35 euros sur son prix.

Les points forts du Redmi Note 11S

Son écran AMOLED à 90 Hz

Son SoC entrée de gamme solide

Son capteur principal de 108 mégapixels

Son autonomie confortable couplée à la charge rapide

Avec un prix de lancement à 279,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11S dans sa version 6 + 128 Go tombe à 244,39 euros sur Amazon grâce à une remise de 6 % cumulée à un coupon de réduction de 20 euros.

Identique à la version classique

Le Xiaomi Redmi Note 11S reprend une bonne partie de la fiche technique du modèle classique. Il affiche le même design, le même gabarit ainsi que les mêmes dimensions. Le Note 11S est lui aussi composé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Pour continuer dans les similitudes, le Redmi Note 11S intègre également un accumulateur de 5 000 mAh, suffisant pour que le téléphone tienne pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Il profite lui aussi de la charge rapide jusqu’à 33 W qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. On note également la présence d’une puce NFC, d’un port jack 3,5 mm ainsi que d’une certification IP53.

Mais un cran au-dessus

Avec un bon nombre de points communs, la version S du Redmi Note 11 a tout même quelques différences. Le Redmi Note 11S mise sur un Helio G96, avec 6 Go de mémoire vive, une puce plus performante comparée à celle utilisée sur le modèle classique (Snapdragon 680 de Qualcomm, avec 4 Go de RAM). Dans les faits, l’expérience utilisateur reste similaire et offre une bonne fluidité au quotidien. Néanmoins, le SoC de MediaTek se montre plus efficace pour faire tourner les jeux 3D. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 13 basée sur Android 11.

Autre avantage pour le modèle S : son module photo qui, physiquement identique au 11 est pourtant différent puisqu’il embarque un capteur principal de 108 mégapixels contre 50 sur la version classique. Cela permet d’obtenir une meilleure qualité photo avec plus de détails. Autrement on retrouve un ultra grand-angle, un macro et un de profondeur qui vont apporter une bonne polyvalence.

