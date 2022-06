Fibre Orange à prix réduit, offre Pixel 6 et Nvidia Shield TV sur Amazon – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : Orange baisse le prix mensuel de son offre Livebox Up Fibre jusqu'à 2 Gbit/s partagés et Amazon baisse le prix de deux produits Tech très populaire : le Google Pixel 6 et la Nvidia Shield TV. Il est même possible de s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro pendant 3 mois.

Si vous jouez sur une console Xbox ou sur PC, le Game Pass Ultimate est tout simplement un must-have pour tout joueur qui se respecte. Le service a récemment dévoilé sa liste des jeux ajoutés pour le mois de juin, mais si cela ne suffit pas pour gagner des abonnés, Microsoft peut bien évidemment compter sur de fortes promotions, comme c’est le cas aujourd’hui avec la possibilité d’obtenir 3 mois pour seulement 1 euro.

Vous trouverez toutes les informations concernant le Xbox Game Pass Ultimate dans cet article.

Le Xbox Game Pass Ultimate, c’est quoi ?

L’accès à plus de 100 jeux en cloud ou téléchargement

Tous les avantages du Xbox Live Gold

Via PC ou Xbox

L’offre du jour concernant le Xbox Game Pass Ultimate propose de payer 1 mois pour seulement 1 euro, puis Microsoft vous rajoute gratuitement 2 mois supplémentaires. Le prix passe ensuite à 12,99 euros par mois, mais vous pourrez annuler le prélèvement automatique toute de suite après votre transaction. L’offre est réservée à celles et ceux qui n’ont pas d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate en cours.

Si les smartphones de Google ont toujours été bons pour une chose, c’est bien la photo. Le Pixel 6 est évidemment excellent dans ce domaine et offre de nombreuses fonctionnalités pratiques à l’utilisation, comme effacer des personnes en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement. En revanche, les smartphones de Google sont très rarement en promotion, mais aujourd’hui le dernier fleuron de la firme de Mountain View fait une exception maintenant que les prochains flagships ont été dévoilés lors de la récente Google IO.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6.

Le Google Pixel 6, c’est quoi ?

Un roi de la photo sur smartphone

L’écran OLED Full HD+ à 90 Hz

La puce Google Tensor pour l’IA

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 549 euros chez Amazon.

Certains produits Tech très convoités se retrouvent rarement en promotion. C’est le cas de la Nvidia Shield TV, la meilleure box TV Android sur le marché, qui est d’ailleurs tout aussi appréciée que sa version Pro. Mais ce boîtier multimédia, compact et puissant, bénéficie enfin d’une nouvelle réduction actuellement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

Ce qu’il faut savoir de la Nvidia Shield TV

Un boîtier compact avec Android TV

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Avec toutes les fonctionnalités gaming de Nvidia

Habituellement proposée à 149 euros, la Nvidia Shield TV est désormais affichée à 126 euros sur Amazon.

Aujourd’hui, Orange a décidé de changer quelques offres du côté de des forfaits mobile, mais aussi de ses abonnements à Internet, que ce soit en Fibre ou en ADSL. Celle qui nous intéresse aujourd’hui c’est la Livebox Up, qui perd tout de même 4 euros tous les mois pendant la première année.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main de la Livebox 5 pour en savoir plus sur la box Internet d’Orange.

C’est quoi la Livebox Up Fibre ?

La Fibre jusqu’à 2 Gbit/s partagés avec la Livebox 5

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes

Auparavant proposée à 29,99 euros mensuels, l’offre Livebox Up Fibre est disponible à 25,99 euros par mois pendant un an jusqu’au 12 juillet 2022. L’engagement de 12 mois correspond à la période de promotion, puis le prix passera ensuite à 49,99 mensuels si vous souhaitez conserver votre abonnement.

Vous serez facturé 119 euros si le déplacement d’un technicien est nécessaire pour raccorder votre logement. Comptez également les frais d’activation lié au décodeur TV, qui s’élève à 40 euros et 10 euros si vous faite la demande d’un répéteur compatible Wi-Fi 6. Enfin, Orange s’engage à vous rembourser jusqu’à 150 euros pour les frais de résiliation chez votre opérateur actuel.

