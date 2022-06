Sécurisante, cette sonnette connectée livrée avec son carillon est à -32 %

Les sonnettes connectées sont la solution parfaite pour savoir qui sonne à la porte, interagir avec vocalement tout en voyant ce qui se passe. Aujourd’hui celle de Eufy Security baisse de prix : 87,20 euros au lieu de 129,99 euros.

Les sonnettes connectées ont l’avantage d’embarquer une caméra afin de percevoir les visiteurs qui sonnent à la porte. Un produit qui facilite votre quotidien et qui peut également faire office de caméra de surveillance. Certaines références demandent un budget assez conséquent, ce n’est le cas de la Eufy Security, qui s’affiche à un prix plus bas que d’habitude grâce à un coupon de réduction qui fait économiser plus de 40 euros sur le prix.

Ce qu’il faut retenir de cette sonnette connectée

Une sonnette sans fil capable de filmer en 1080p

Avec un rendu d’image nette et détaillée

Compatible avec Alexa

Et le véritable plus : pas d’abonnement pour stocker les vidéos

Au lieu d’un prix barré à 129,99 euros, la sonnette connectée Eufy Security est affichée à 109,99 euros sur Amazon, mais un coupon de réduction de 20 % permet d’abaisser la facture à 87,20 euros seulement.

Une sonnette qui ne fait qu’un avec votre porte

La Eufy Security se confond fortement avec la sonnette connectée d’Amazon. Vêtue de noir et d’une esthétique rectangulaire minimaliste, elle se montre tout aussi discrète. L’installation se fait en quelques minutes et sans raccordements compliqués puisqu’elle est sans fil. Sa certification IP65 lui permet de résister aux intempéries et de faire face aux aléas des températures. Quant à son autonomie, si le constructeur promet 120 jours d’utilisation ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation.

Pour montrer ce qui se passe sur votre palier

La sonnette intègre une caméra qui propose une définition en 1080p, pour un rendu d’images correctes. La marque apporte la technologie WDR, afin d’assurer des images plus détaillées et nettes. Elle a la particularité d’utiliser un ratio 4:3 pour avoir une vision plus large et permettre ainsi de voir le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien par exemple apercevoir un colis déposé. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est capable de distinguer facilement les personnes des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications « inutiles » sur votre smartphone.

C’est l’application qui apporte une véritable plu-value. À travers elle, vous allez pouvoir configurer une zone spécifique à filmer qui vous semble importante. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, et cela sans frais supplémentaires. Vous pouvez d’ailleurs trouver le carillon WiFi qui stocke les vidéos. Pour finir, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et peut être connectée aux appareils du géant.

