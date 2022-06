Banque en ligne : la Société Générale vous offre jusqu’à 140 € pour l’été

C'est une nouvelle semaine sous le signe du bon plan chez la Société Générale qui vous permet d'obtenir une belle somme d'argent. Cette fois-ci c'est pas moins de 140 euros qui peuvent être obtenus en ouvrant simplement un compte.

C’est une nouvelle Week Flash que nous propose la Société Générale en cette fin de mois de juin. La banque en ligne propose, si vous optez pour son offre de compte Sobrio, jusqu’à 140 euros offerts en combinant 80 euros de base et 60 euros supplémentaires en utilisant le système d’aide à la mobilité bancaire.

Que propose un compte Sobrio chez Société Générale

Une carte Visa et les assurances liées

Accessible sans condition de revenus ni dépôt initial

Une application compatible Apple Pay et Paylib

Jusqu’au mardi 21 juin inclus, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale vous octroie 80 euros + 60 euros supplémentaires si vous souscrivez au service d’aide à la mobilité bancaire, soit 140 euros de prime en tout.

Une banque classique qui a tout d’une banque en ligne

La Société Générale est depuis quelques années déjà bien implémentée dans le modèle des banques en ligne. Sa gamme Sobrio s’y prête plutôt bien avec des tarifs intéressants et une ouverture de compte en ligne de A à Z. Il y a bien quelques éléments qui vous rappelleront l’origine traditionnelle de la banque comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou des produits typiques comme des assurances diverses : Habituation, voiture, complémentaires santé, etc.

Côté cartes, on trouve une première offre appelée VISA Evolution accessible à 6,20 euros par mois, la seconde VISA Classique est à 6,90 euros par mois et la dernière, la VISA Premier est à 13,90 euros mensuels. L’offre de ce bon plan est donc parfaitement adaptée, car elle peut vous permettre d’obtenir un remboursement de vos cotisations annuelles, au moins pour les deux premières cartes.

Une application qui compte parmi les meilleures du genre

Un compte chez la Société Générale s’accompagne aussi d’un environnement applicatif pour en profiter entièrement depuis son smartphone. Malgré une ergonomie perfectible, elle permet de consulter ses comptes de manière simple grâce à une jauge ajustable en fonction de son budget. Elle propose notamment une catégorisation automatiquement de ses dépenses pour mieux gérer ses finances et des options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale ou le blocage du compte en cas de perte ou de vol de sa carte. Elle est également compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile ou montre connectée, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir les 140 euros offerts par la banque ?

À l’ouverture du compte Sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 60 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire.

Comparer les banques en ligne

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres similaires, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur des meilleures banques en ligne.

