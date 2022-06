Le Xiaomi Redmi Note 10S est à seulement 145 € grâce à ce code promo

Si vous êtes actuellement à la recherche d'un smartphone efficace et pas cher, nous avons le bon plan qu'il vous faut. Aujourd'hui, le Redmi Note 10S est disponible à seulement 145 euros (au lieu de 229 euros) sur la boutique officielle de Xiaomi France sur AliExpress.

Le Xiaomi Redmi Note 10S fait maintenant partie de l’ancienne génération depuis l’arrivée des nouveaux modèles de la gamme Redmi Note en 2022, mais il reste très convaincant grâce à une fiche technique bien équilibrée et surtout un prix qui a fortement chuté depuis son lancement. En effet, on trouve désormais ce smartphone à moins de 150 euros.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10S

Un écran OLED bien calibré

Une configuration capable de lire Fortnite en élevé

Une autonomie de 2 jours avec une charge rapide efficace

Au lieu de 229 euros à sa sortie, la version 64 Go du Xiaomi Redmi Note 10S est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 145 euros sur le site d’AliExpress, via la boutique officielle de Xiaomi France. Pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter le coupon vendeur de 6 euros et d’utiliser le code promo SD6FR29.

De l’entrée de gamme avec de l’OLED

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone qui a de sérieux atouts pour le prix auquel il est vendu aujourd’hui. En effet, il perd peut-être le taux de rafraichissement à 90 Hz de la version classique, mais il gagne un magnifique écran Full HD+ de 6,43 pouces utilisant la technologie Super AMOLED pour afficher des contrastes infinis.

En ce qui concerne l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 10S embarque lui une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de deux jours, selon votre utilisation. Si vous avez besoin de récupérer des pourcentages au cours de la journée, notez que la charge rapide efficace de 33 W pour passer de 0 à 50 % en 30 minutes est de la partie.

Faire tourner Fortnite en qualité élevée

Si le Xiaomi Redmi Note 10 classique embarque le Snapdragon 678, la version portant la mention « S » (comme Super?) propose quant à elle la puce Helio G95 pour encore plus de puissance. Les deux configurations peuvent faire tourner Fortnite, mais la solution de MediaTek fait monter les graphismes jusqu’en élevé alors que celle de Qualcomm est bloquée en faible. Et avec 4 Go de RAM, autant dire que l’expérience utilisateur est parfaitement fluide au quotidien.

Côté photo, on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels pour de nombreux détails dans l’image. Un petit plus apprécié qui fait la différence par rapport à celui de 48 mégapixels du Redmi Note 10 original, mais qui est encore une fois contrebalancé par l’inutilité du capteur macro et de profondeur, puisque ce sont les mêmes qu’avant. Le capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels est enfin convenable, bien que perfectible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10S.

