Cette puissante barre de son 3.1 de Samsung profite d’une remise de 20 %

Si vous souhaitez compléter votre téléviseur avec une barre de son, la Samsung HW-B650 est puissante et se négocie à seulement 319 euros chez Boulanger contre 399 euros sur le site officiel de la marque sud-coréenne.

Une barre de son est un must-have pour améliorer le rendu sonore de vos contenus préférés sur votre TV. Dans ce domaine, Samsung propose des produits avec un bon rapport qualité-prix, à l’image de sa référence HW-B650 accompagnée d’un caisson de basses sans fil. Cette barre de son délivre un rendu 3.1 plus précis et plus puissant qu’une simple enceinte TV. Sans oublier que son tarif perd 80 euros de son prix.

La Samsung HW-B650 en quelques mots

Une puissance sonore 430 W

Avec un rendu sonore 3.1

Compatible DTS:X et Bluetooth multipoint

Affiché au prix de 399 euros sur le site du constructeur, la barre de son Samsung HW-B650 est proposée à 349 euros sur le site Boulanger, mais une fois ajoutée dans le panier elle tombe à 319 euros.

Retrouvez la Samsung HW-B650 à 319 € chez Boulanger

Une barre de son puissante et immersive

Cette barre de son Samsung HW-S61A intègre 7 haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample, et en intégrant le décodage DTS Virtual:X et Dolby Audio, la barre de son délivre de meilleures performances acoustiques.

Accompagnée d’un caisson de basse, ce dernier délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 3.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV. D’ailleurs, cette barre de son propose une puissance totale de 430 W, de quoi rendre plus immersifs les films et séries.

Facile à installer

Avec une telle puissance, il faut s’attendre à une barre de son imposante. Ses dimensions (103 x 5,9 x 10 cm) ne sont pas un problème pour autant, elle arrivera à se glisser au pied de TV ou bien fixer au mur. Le caisson de basse est également détaché de la barre, mais il se synchronise sans fil pour simplifier l’installation et, sans risque de vous emmêler les pieds dans un câble.

D’ailleurs côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC. Notez qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

