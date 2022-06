Ce PC portable avec une RTX 3050 est le moins cher des soldes pour jouer sans se ruiner cet été

Le MSI GF63 Thin est un PC portable de 15 pouces pensé pour le gaming. Il profite d'une belle réduction sur Cdiscount pendant les soldes, passant ainsi de 849 euros à 699 euros. Les membres CDAV peuvent même l'avoir encore moins cher !

Si le soleil ce n’est clairement pas votre truc et que vous préférez passer l’été bien au frais à jouer, alors il est certainement temps de profiter des soldes pour s’équiper sans pour autan se ruiner. Cela tombe plutôt bien puisque Cdiscount propose en ce moment un PC portable de son cru avec un prix très réduit. En effet, ce modèle équipé d’une configuration de jeu dans un forfait compact est listé avec 150 euros de réduction immédiate et même 200 euros pour les membres Cdiscount à volonté avec un code promo.

Quelles sont les caractéristiques techniques de ce modèle ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Un CPU i5 11400H + RTX 3050 + 8Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Au lieu de 849 euros, le PC portable MSI GF63 Thin est aujourd’hui disponible à 699 euros chez Cdiscount, soit 350 euros de remise immédiate. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, le code promo « 50DES499CD » vous fera économiser 50 euros supplémentaires.

Une configuration solide, mais abordable pour le jeu

Le modèle Thin 11UC-026FR de la gamme Gaming de chez MSI est idéal pour les joueurs exigeants, mais à budget limité. Ce laptop ne déçoit pas de ce côté puisque l’on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur Intel i5 11400H qui est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 montant jusqu’à 40 W de puissance, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents avec quelques compromis cependant. La surchauffe est aussi limitée grâce à un système de refroidissement efficace qui a fait ses preuves chez MSI. Pour le reste des composants, on retrouve 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

En ce qui concerne l’écran IPS, il dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour une excellente fluidité. Là encore, le constructeur a pensé aux joueurs les plus exigeants qui nécessitent une fois en jeu, des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs. Vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels.

Un laptop robuste et endurant

Malgré sa diagonale de 15 pouces, le laptop de MSI profite d’un format assez compact et nomade avec un poids de 1,8 kg seulement. Il possède un design certes sombre, mais épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé.

Enfin, le constructeur promet jusqu’à 7 à 8 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming malgré son boîtier de recharge de 120W. Côté connectique, on retrouve 1 port USB Type-C, 3 ports USB 3.0 Type-A, 1 port HDMI 2.0 et deux prises casque/microphone. Le Bluetooth 5.0 et le WiFi 6 sont aussi de la partie côté sans-fils. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 10, mais vous avez bien sûr la possibilité de passer sur la dernière version de l’OS.

