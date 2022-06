Lumix GH5 : la référence des boîtiers photo/vidéo de Panasonic perd 800 € pour les soldes

L'une des plus grandes références des boîtiers photo/ vidéo hybrides, le Lumix GH5 de Panasonic, voit son prix fondre comme neige au soleil chez Rue du Commerce. Il passe en effet de 1 799 euros à 999 euros.

Le Panasonic Lumix GH5 est une référence dans l’univers des APN Hybride. Un appareil polyvalent et performant dans quasiment toutes les situations. Malgré l’arrivée de son successeur, le GH6, il reste un boîtier hybride de grande qualité et surtout un excellent deal pendant ces soldes. Il perd en effet pas moins de 800 euros sur son tarif régulier chez Rue du Commerce, soit son prix le plus avantageux jamais constaté chez un revendeur.

Pourquoi le Lumix GH5 est encore au top ?

Un écran HDR tactile

Les performances en photo et vidéo excellentes

Une connectique complète

Le boîtier Panasonic Lumix GH5 (DC-GH5) en couleur noir est disponible pendant les soldes chez Rue du Commerce à 999,99 euros au lieu de 1 799,99 euros, soit une réduction de pas moins de 800 euros ! Notez qu’il s’agit du Boitier nu seulement et qu’il est livré sans objectif.

Un boîtier hybride semi-pro qui a déjà tout prouvé

Si vous aviez un doute concernant le Lumix GH5 par rapport à son âge (sorti en 2017), il n’y a qu’à regarder sa fiche technique : un capteur 20,3 MP stabilisé sur 5 axes avec la stabilisation optique. L’écran au dos peut pivoter, son viseur numérique est une dalle OLED de 3 680 000 points et il embarque un double emplacement SD UHS-II, le Wi-Fi, le Bluetooth, une prise HDMI standard et une prise USB Type C. autant dire qu’il est encore largement à la page.

Les fonctions photo sont elles aussi complètes avec évidemment la prise en charge des modes 4K et 6K. Le GH5 autorise aussi des prises de vues en rafale de 8 MP à 60 images par seconde ou 18 MP (6K) à 30 images par seconde. Côté performances vidéo, le GH5 propose le 6K 30p et photo 4K à 60p. Coté vidéo, comptez aussi le un mode 4:2:2 10 bits en interne et Il permet l’enregistrement 4K en continu et des fonctions proches de ce que propose un caméscope professionnel. Bref, il sera difficile de trouver plus polyvalent.

Complet et fonctionnel

À l’usage, le GH5 est assez compact et surtout très ergonomique avec une excellente prise en main. Les boutons de contrôle sont très bien placés et l’interface est entièrement personnalisable. Ajoutez à cela un écran arrière LCD de 3,2 pouces avec le HDR et tactile. Panasonic a pensé à un système d’économie d’énergie très malin qui active les écrans instantanément quand vous en aurez besoin.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.