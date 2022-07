DJI Mini 2 : le drone avec son kit d’accessoires est à -20 % durant le Prime Day

Le DJI Mini 2 est un drone grand public qui est capable de filmer en 4K. Idéal pour les débutants, ce drone est proposé avec de nombreux accessoires et la Care Reresh à 499 euros contre 629 euros habituellement.

Si vous êtes friands de drones, mais que ces derniers sont trop onéreux, le leader du secteur DJI pense aussi aux budgets plus restreints. Le modèle Mini 2 se destine au grand public grâce à son prix accessible. Aujourd’hui, il l’est d’autant plus, puisque le Prime Day permet d’économiser 130 euros sur le DJI Mini 2 accompagné d’accessoire et de l’assurance.

Les points clés du DJI Mini 2

Un drone au format « poche » et léger

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Le drone DJI Mini 2 Fly More Combo avec Care Refresh est disponible à 499 euros seulement sur Amazon, contre 629 habituellement.

Si vous n’êtes pas un amateur, vous pouvez retrouver le DJI Mavic Air 2 Fly More Combo à 879 euros au lieu de 1 109 euros.

Un modèle qui conserve les atouts de son prédécesseur

Le DJI Mini 2 a pour philosophie d’être un drone simple à utiliser et compact. Conçu pour les débutants, ce deuxième modèle reste au format compact et léger, puisqu’il ne pèse que 249 grammes. Il sera donc facilement transportable grâce à son squelette pliable qui pourra se glisser dans un sac à dos sans problème.

Pour contrôler le drone, il faudra simplement télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, puis d’insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournis. Pour connecter votre appareil, vous aurez trois câbles à disposition : un microUSB, un USB-C et un Lightning. Concrètement, cette installation vous permettra d’obtenir un retour vidéo en HD en plein vol.

Et qui peaufine la recette

Si la première version pouvait filmer en 2,7K, le Mini 2 peut filmer en 4K à 30 images par seconde. De ce fait, les images en plus d’être d’une remarquable stabilité, sont bluffantes. Les moteurs sont un peu plus puissants, ce qui lui permet de tenir plus solidement face au vent. Le système de transmission passe à l’OcuSync 2.0 utilisé par les modèles haut de gamme. La portée théorique passe donc à 10 km.

Ce drone apporte aussi. des mises à jour des modes de vol « intelligents ». On retrouve des modes programmés tels que Spotlight 2.0, ActiveTrack 3.0 et Point of Interest 3.0. Les modes QuickShots et Hyperlapse sont évidemment de la partie. En revanche ce drone n’embarque pas de capteurs d’obstacles frontaux et latéraux, assurez-vous donc d’avoir un espace suffisant pour lancer votre drone. En vol, le DJI Mini 2 a pu atteindre une autonomie moyenne de 24 minutes lors de notre test. Pour l’utiliser plus longtemps, les 2 batteries supplémentaires incluses dans le pack Fly More Combo accorderont 1h d’utilisation en plus.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI Mini 2.

