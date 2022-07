Le Huawei MateBook D 14 (2021) est à un très bon prix après 300 € de remise

Si vous n'aviez pas trouvé votre bonheur pendant les soldes, il est possible de faire de bonnes affaires même après cette période de promotions. Aujourd'hui, on retrouve le MateBook D 14 (2021) de Huawei passe à 599,99 euros contre 899,99 euros de base.

Les ordinateurs portables de Huawei sont d’excellents produits. Ils plaisent par leur conception élégante et leurs performances solides. C’est le cas par exemple du MateBook D 14 (2021), qui s’appuie sur un design soigné, un processeur Intel de 11e génération ainsi qu’une charge rapide efficace. Avec ses nombreux atouts, il est intéressant d’investir dans cette machine surtout maintenant qu’il bénéficie d’une remise de plus de 30 %.

Les atouts du Huawei MateBook D 14 (2021)

Un écran Fullview de 14 pouces au format 16:9

Un processeur Intel Core 11e gen

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 899,99 euros, le Huawei MateBook D 14 (2021) perd 33 % de son prix et s’affiche à 599,99 euros sur Amazon.

Un ultrabook bien fini

Le Huawei MateBook D 14 (2021) mise sur un design soigné avec de très belles finitions. On découvre un écran IPS de 14 pouces FHD au format 16:9. Celui-ci occupe une surface confortable de la façade avant, d’autant plus que les bordures de l’écran sont réduites grâce à son rapport écran-châssis de 84 %. C’est donc parfait pour réaliser du multitâche.

Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité premium. Il est idéal pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer avec son poids plume de 1,38 kg et sa conception ultra fine de 15,6 mm d’épaisseur.

Avec de belles performances à la clé

Pour rendre son laptop plus durable et performant dans le temps, Huawei propose un processeur Intel de 11e génération, i5-1135G7, avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration garantit de bonnes performances pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo. Il aura toutefois ses limites pour les jeux vidéo, mais pourra faire tourner quelques jeux en FHD grâce à sa partie graphique Iris Xe.

La présence d’un SSD NVMe M.2 de 512 Go va garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes. Niveau endurance, le constructeur annonce 10 heures d’autonomie, de quoi tenir une journée. Mais c’est surtout son chargeur USB-C de 65 W que l’on apprécie, car il permet de faire le plein en 1 h 10 — comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation. Enfin, côté connectique, on retrouve un port USB 3.2, un port USB 2.0, un port USB-C, un port HDMI et un port jack 3,5 mm. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

