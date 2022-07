Le Nothing Phone (1) est enfin disponible, mais où l’acheter au meilleur prix ?

Le Nothing Phone (1) était particulièrement attendu et aujourd'hui il est enfin possible de mettre la main dessus. Vous trouverez dans cet article toutes les offres pour acheter ce smartphone si singulier de la sphère Android.

Nothing n’a pas lancé beaucoup de produits pour le moment, mais ils sont très attrayants, que ce soit par leur design transparent que par leur fiche technique. La marque a commencé avec des écouteurs sans fil, les Ear (1), qui sont assurément l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour avoir des true wireless de bonne qualité avec de la réduction de bruit active en prime. Elle commercialise maintenant son tout premier smartphone, le Phone (1), et ce dernier est dès aujourd’hui disponible à la vente pour un prix vraiment raisonnable.

Où acheter le Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1) est actuellement disponible en deux versions : celle de 8+128 Go pour 469 euros et l’autre de 8+256 Go à 499 euros. Un troisième modèle 12+256 Go est en précommande jusqu’au 1er août, à 549 euros.

Le Nothing Phone (1) : un smartphone singulier

Si le Nothing Phone (1) est considéré comme l’iPhone d’Android, c’est surtout à cause de son design. En effet, quand on le regarde de face, on peut facilement être perturbé par la ressemblance, notamment avec de fines bordures autour de l’écran parfaitement identiques en haut, en bas, à gauche et à droite. Même sur les côtés on retrouve les mêmes tranches plates avec des bords arrondis, entourés par un alliage en aluminium.

Cependant, le tout premier smartphone de Nothing se différencie complètement de la concurrence avec son dos transparent. Alors oui, on aperçoit la même position que chez Apple pour les deux capteurs photo, mais tout le reste est totalement différent de la Pomme et pareil du côté d’Android. On peut par exemple apercevoir quelques composants du téléphone au travers de la protection Gorilla Glass 5, mais surtout admirer les différentes LED qui s’illuminent en fonction de l’utilisation. Ces dernières peuvent être utilisées comme un flash ou encore s’adapter aux différentes sonneries quand quelqu’un vous appelle. Il est même possible de voir le niveau de batterie quand le smartphone est en charge.

Source : Frandroid – Robin Wycke Source : Frandroid – Robin Wycke

Une fiche technique convaincante pour le prix

En ce qui concerne les caractéristiques techniques globales du Nothing Phone (1), elles sont plutôt bonnes même si tout n’est évidemment pas parfait. Sa dalle de 6,55 pouces coche par exemple toutes les cases d’un bon écran OLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, mais on regrette une luminosité un peu faiblarde et une couverture du spectre colorimétrique plutôt décevante par rapport à la concurrence.

Il est ensuite propulsé par un Snapdragon 778G+, une puce milieu de gamme chez Qualcomm qui délivre des performances vraiment intéressantes sur cette tranche tarifaire. Grosso modo, vous pourrez tout faire avec, en passant d’une navigation parfaitement fluide même avec beaucoup d’applications ouvertes ou bien faire un peu de gaming, à condition d’accepter quelques menues concessions graphiques ici ou là. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4 500 mAh du Phone (1) peut facilement vous tenir toute la journée avec une utilisation intensive, mais la charge dite « rapide » de 33 W est un peu lente, et en plus le chargeur n’est même pas fourni dans la boîte.

Ce n’est enfin pas le meilleur photophone de sa catégorie, surtout quand il sort quasi en même temps qu’un certain Google Pixel 6a, mais son double capteur de 50 mégapixels offre un résultat plaisant à l’œil, avec une bonne gestion du HDR et du mode portrait, un peu moins pour l’ultra grand-angle. Le glyphe peut d’ailleurs vous être utile pour faire varier l’éclairage et surprendre votre sujet.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Nothing Phone (1) ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Pour comparer le Nothing Phone (1)

Afin d’avoir un aperçu de ce que propose la concurrence sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.