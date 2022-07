Orange : ce pack Internet Fibre, téléphonie fixe/mobile et TV est moins cher que d’habitude

Pour bénéficier de la Fibre et d'un forfait mobile avec une enveloppe de 80 Go de 4G, le tout sans débourser plus de 40 euros par mois, il faudra se tourner vers Orange : son pack est disponible à 37,99 euros par mois pendant un an.

Souvent bien pratiques pour éviter de multiplier les factures, les offres quadruples Play chez la plupart des opérateurs de forfait mobile et fibre/ADSL peuvent aussi être de vrais bons plans pour faire baisser les tarifs. Orange renouvelle aujourd’hui ses offres Open avec notamment celle comportant un forfait mobile de 80 Go en plus d’une ligne fibre/téléphonie fixe et box TV pour un prix canon la première année.

Que propose cette offre chez Orange ?

La fibre à 2 Gb/s partagés en téléchargement

Un forfait mobile avec 80 Go de 4G

Un décodeur + 140 chaînes TV

Le pack Open UP Fibre + forfait mobile avec 80 Go est affiché à 37,99 euros chez Orange pendant un an. Le prix passe ensuite à 71,99 euros par mois. Attention, il faut s’engager 12 mois pour bénéficier de cette offre, mais la période d’engagement correspond à la durée de la promotion. Vous pourrez donc résilier avant l’augmentation.

Une offre fibre qui mise sur la vitesse

Pour son offre quadruple play, Orange mise sur une promotion sur 12 mois. Pour 37,99 euros par mois, vous profitez d’une offre fibre Livebox 5 jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en débit montant. De cette manière, vous profiterez de débits très rapides si votre installation le permet. Cette ligne fibre s’accompagne d’une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger.

En plus de la fourniture d’une Livebox 5 , Orange ne néglige pas l’offre TV et propose un décodeur TV avec 140 chaînes incluses, dont certaines compatibles avec la 4K UHD. Ce dernier est disponible sur demande et permet également d’enregistrer jusqu’à 100h de programmes.

L’apport d’un forfait mobile pour être au complet en une seule facture

En plus de toute la partie internet et TV, Orange ajoute un forfait mobile doté d’une enveloppe 4G de 80 Go, couplée aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, DOM, la Suisse et Andorre. Que vous restiez dans l’Hexagone ou que vous voyagiez, ce forfait complet vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Si vous décidez de passer sur cette offre, Orange se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros si vous le désirez. Il s’occupera également de faire la demande de résiliation auprès de votre opérateur actuel si vous souhaitez conserver votre ancien numéro de ligne mobile ou fixe. Il faudra simplement disposer de votre code RIO. À noter aussi que le raccordement à la Fibre, si votre logement est éligible, est inclus dans cette offre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres d’Orange, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Orange et Sosh.

