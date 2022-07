Le prix de ce forfait 20 Go est si bas qu’il est difficile de trouver mieux ailleurs

Auchan Télécom est un habitué des forfaits mobile à bas prix. Il propose en ce moment le forfait 4G de 20 Go le plus avantageux du moment : seulement 4,99 euros par mois sans que le prix bouge après la première année.

Alors que les offres de forfaits mobile avec plus de 100 Go se multiplient avec des prix toujours plus bas, Auchan fait le choix de proposer le forfait idéal pour les personnes voulant encore réduire leur facture de téléphone et ceux dont le nombre de données 4G importe peu. L’opérateur a bien compris qu’il fallait aussi contenter les moins férus du mobile et son forfait de 20 Go revient à moins de 5 euros par mois et de manière durable.

Le forfait 4G de Auchan Telecom en détail

Un prix bas même après un an

Les appels/SMS/MMS illimités

20 Go en France et 5 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 2 août 2022, le forfait mobile 20 Go en série limitée chez Auchan Télécom est actuellement à seulement 4,99 euros par mois et le prix n’augmente pas après la première année.

Pour en savoir plus sur le forfait 20 Go 4G Auchan Telecom?

Auchan Télécom propose son forfait en série limitée avec appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Ce forfait dispose d’une enveloppe de 20 Go de data 4G en France Métropolitaine. Cela vous permettra de naviguer sur Internet ou bien écouter vos musiques en streaming hors de votre domicile. Une fois à la maison, rappelez-vous de bien activer le réseau Wi-Fi pour éviter toute surconsommation et de mauvaises surprises à la fin du mois. Auchan Télécom utilise le réseau de Bouygues Télécom, ce qui assure à chaque client l’apport d’un réseau mobile couvrant 99% de la population en 4G.

Un peu de data aussi pour l’étranger, mais pas trop non plus

Si vous avez pour habitude de vous déplacer à l’étranger, notez que ce forfait possède tout de même une petite quantité de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 5 Go. Ce n’est pas grand-chose, mais reste suffisant pour ouvrir la navigation en cas de besoin ou pour trouver une information rapidement.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

