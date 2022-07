À -57 %, ces lunettes de soleil connectées Bose sont parfaites pour cet été

Les Bose Frames Rondo sont des lunettes connectées qui permettent de protéger du soleil, mais aussi de diffuser du son en toute discrétion et de passer des appels. Elles ont l’avantage de s’afficher à 99,99 euros contre 229,95 euros initialement.

Bose a beau être connu pour lancer d’excellents casques, écouteurs ou enceintes audio chaque année, la marque est aussi présente sur le secteur des lunettes connectées. Elle compte même plusieurs modèles, dont les Frames Rondo qui sont des lunettes connectées solaires avec en plus de petites enceintes dans les branches pour faire office d’enceinte. Si vous êtes intéressés par ce genre d’accessoire, mais que le prix était un frein, vous serez ravis d’apprendre que cette référence tombe sous les 100 euros.

Les Bose Frames rondo, c’est quoi ?

Des lunettes connectées sobres et élégantes

Capable de filtrer 99 % des UVA et UVB

De diffuser du son dans vos oreilles

Un microphone intégré pour prendre des appels

Au lieu d’un prix barré à 229,95 euros, la paire de lunettes connectées Bose Frames Rondo passe à 99,99 euros sur Amazon après 130 euros de remise.

Pour vous protéger du soleil

À première vue, les Bose Frames Rondo n’ont rien de connecté et ressemble à des lunettes ordinaires. Ce modèle prend une forme arrondie et minimaliste avec son revêtement noir. Ces dimensions et son poids de 45 grammes les rendent agréables à porter pendant de longues heures. Les verres résistent aux chocs et aux rayures, et sont interchangeables avec des verres polarisants par exemple, pour changer de look.

Les lunettes Bose Frames sont conçues pour protéger du soleil : une fois à l’extérieur, elles sont capables de filtrer jusqu’à 99 % des rayons UVA et UVB, de quoi être protégé lors des longues balades sur la plage ou en montagne.

Et écouter votre musique en toute tranquillité

La particularité de ces lunettes est d’intégrer dans les branches, des enceintes miniatures au niveau des oreilles. Le constructeur fait appel à son savoir-faire et offre une expérience sonore riche et enveloppant pour profiter de votre musique sans casque ou écouteurs, et cela sans déranger son entourage. Connectées en Bluetooth à votre téléphone, votre ordinateur ou n’importe quel appareil connecté, les lunettes délivrent un son certifié par la signature Bose avec des basses profondes. On n’est certes pas au niveau de bons écouteurs, mais la qualité est tout de même de mise.

Pour rester à l’écoute, un bouton est intégré afin d’entendre ce qui se passe autour de vous et d’interagir avec votre environnement tout en écoutant discrètement la musique de votre choix. À cela s’ajoute un microphone pour pouvoir passer des appels vocaux. Il est aussi possible de les coupler avec l’application Bose Connect afin de contrôler facilement toutes les possibilités offertes par l’appareil. Quant à l’autonomie, le constructeur annonce 3,5 heures en écoute continue, et 2 heures pour charger complètement les lunettes. En revanche, le socle de chargeur n’est pas inclus ici.

Pour profiter de votre musique où vous voulez

Si vous n’êtes pas convaincu par la solution de Bose, vous pouvez toujours découvrir notre sélection d’enceintes Bluetooth pour profiter de votre musique où vous voulez sans porter de casques ou d’écouteurs.

