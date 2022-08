Cette barre de son 3.1 compatible DTS:X de Samsung chute sous les 300 €

Si vous souhaitez augmenter la qualité sonore de votre TV, vous pourrez choisir la barre de son Samsung HW-B650, qui délivre une belle puissance et s'adapte aux contenus visualisés. En ce moment, son prix est même moins élevé puisqu'elle est affichée à 299 euros au lieu de 349 euros sur Boulanger.

Ce n’est plus une surprise : le son est souvent le point faible des téléviseurs, et ce, peu importe leur qualité. Pour remédier à cette petite faiblesse, il est toujours possible de miser sur une barre de son, qui offre un résultat nettement plus satisfaisant. Samsung propose plusieurs modèles avec de bons rapports qualité-prix, comme sa HW-B650, qui délivre notamment un rendu sonore 3.1 en plus de proposer une compatibilité avec la technologie DTS:X. Actuellement, cette barre de son puissante profite d’une réduction de 14%.

Les principaux points forts de la Samsung HW-B650

Une barre de son 430W

Dotée d’un rendu sonore 3.1

Une meilleure spatialisation du son grâce au DTS:X

Initialement affichée à 349 euros, la barre de son Samsung HW-B650 est désormais proposée à 299 euros sur Boulanger.

Un son enveloppant

La barre de son Samsung HW-B650, qui peut se placer sous un téléviseur ou être fixée au mur grâce à son accroche prévue à cet effet, propose ce que tous les amateurs de cinéma recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion. Le son 3D sera notamment permis par la technologie DTS:X, qui nous fera profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat enveloppant. Pour ce faire, la barre de son intègre un haut-parleur central, mais aussi 3 canaux qui assurent cet effet surround. Le tout est complété par un caisson de basse sans fil, qui délivre des basses encore plus profondes et promet une meilleure retransmission des sons graves. Autrement, cette barre de son fournit une très bonne qualité sonore puissante grâce à ses 7 haut-parleurs et sa puissance totale de 430 W.

Une barre de son qui s’adapte à tout

La barre de son Samsung HW-B650 se démarque également par sa capacité à s’adapter à tous types de contenu. Le mode « Voix Claire » s’occupera par exemple de bien faire ressortir les dialogues en optimisant l’égaliseur, tandis que le mode « nuit » baissera automatiquement le volume, compressera les basses et rehaussera le haut-parleur central pour tout de même bien entendre les dialogues. Samsung a également pensé aux joueuses et joueurs en intégrant un mode « Gaming ».

Bref, une barre de son complète, qui a aussi un autre avantage : celui de se connecter très simplement à votre TV Samsung, et ce, grâce au Bluetooth. Cela vous permet aussi de vous passer des câbles. Sachez que le caisson de basse est aussi dénué de fils. Enfin, côté connectique, la barre de son Samsung HW-B650 comporte une entrée optique ainsi qu’un port HDMI. En plus du Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI ARC. Le Bluetooth multipoint sera d’ailleurs de la partie : vous pourrez donc connecter deux appareils simultanément à la barre de son.

Les meilleures barres de son du marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la Samsung HW-B650, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son pour tous les budgets.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.