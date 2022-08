Grâce à cette offre, ce SSD M.2 de 1 To est le moins cher pour votre PS5

Le stockage de votre PS5 arrive à saturation ? Ce SSD NVMe avec 1 To soulagera l’espace de votre console, le tout pour moins de 110 euros contre 175 euros habituellement.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Aujourd’hui il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus efficaces et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible à son prix le plus bas pour sa version 1 To.

Le SSD Crucial P5 Plus c’est quoi ?

Des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Compatible PS5

Et avec 1 To de stockage

Généralement aux alentours des 175 euros, le SSD NVMe M.2 Crucial P5 Plus avec 1 To de stockage se négocie désormais à 109,99 euros sur Amazon.

Un SSD NVMe abordable pour votre PS5

Pour associer un SSD à votre console next-gen, il faut s’assurer qu’il respecte les diverses exigences techniques de Sony pour pouvoir fonctionner efficacement. Et ça tombe puisque le P5 Plus de Crucial remplit une bonne partie des critères à commencer par ses vitesses de transferts et son interface : avec son format PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 6600 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture, ce SSD est solide pour vous offrir de bonnes performances en jeu.

En revanche, ce SSD ne dispose pas d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Il a tout même une protection thermique adaptative.

Un stockage soulagé

Avec 667 Go dédiés à l’installation de jeux, la PS5 arrive vite à saturation au bout de quelques jeux AAA installés. Pour y remédier, il suffit donc d’installer un SSD NVMe sur votre PlayStation. Et le SSD que l’on vous propose aujourd’hui est doté d’une capacité de stockage de 1 To. Une quantité qui apporte un réel confort, pour y installer plus de jeux sans à être frustrée d’en avoir supprimé, faute d’espace.

Si vous ne connaissez pas les démarches à suivre pour installer un SSD dans votre PS5, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, et qui est accompagné d’une vidéo. Il est aussi possible de l’associer à votre PC si vous souhaitez agrandir l’espace de stockage de ce dernier, et apportera même au passage plus de rapidité et de fluidité au système. Notez enfin que ce SSD est garanti 5 ans par la marque.

