Ce TV QLED 4K de 55 pouces (HDMI 2.1) est en promotion à seulement 499 €

La marque TCL propose de bons téléviseurs et sa gamme de 2022 ne fait pas exception à la règle. Le modèle 635 de 55 pouces est un excellent rapport qualité prix, surtout en tombant à 499 euros contre 649 euros habituellement.

TCL est réputé pour ses téléviseurs QLED, une alternative moins chère que l’OLED qui ne manque pas d’atouts. Cette gamme de téléviseurs propose un meilleur rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 55C635 qui propose une dalle 4K de bonne facture, une compatibilité avec les meilleures normes vidéo, y compris le HDMI 2.1 tant convoité par les joueurs. Et la bonne nouvelle, c’est que ce téléviseur TCL profite de 150 euros de réduction grâce à cette offre.

Les points à retenir du TCL 55C635

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming

Petit plus : l’OS Google TV

Affiché à 649 eurs, puis remisé à 599 euros, le TV TCL QLED 55C635 2022 est disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros — jusqu’au 05/09/2022.

Un TV QLED accesible et réussi

Le constructeur TCL propose de nombreuses références de qualité et si ses téléviseurs sont plus abordables que la concurrence, la marque fait finalement peu de concessions. Sa nouvelle référence 635 de 2022 présente un écran de 55 pouces très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion. Ce modèle est équipé d’une dalle QLED qui apportera de très beaux contrastes, et assurera une bonne reproduction des couleurs.

Grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image avec des détails plus précis. Ce TV profite des normes vidéos telles que le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Quant à l’audio, TCL intègre une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour recréer une expérience audio de cinéma 3D.

Avec peu de concessions

En revanche, ce TV ne sera pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, puisque la dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, avec la présence des ports HDMI 2.1, vous pourrez profiter d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence.

Enfin, pour le système exploitation du TV on retrouve l’OS de la firme Mountain View : Google TV. Celle-ci est tout aussi simple et fluide d’utilisation qu’Android TV, mais mise davantage sur la personnalisation en mettant en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinentes pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc.De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal virtuel Alexa ou Google. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

QLED ou OLED ?

