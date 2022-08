Ce forfait mobile de 50 Go à seulement 7 euros par mois est l’une des valeurs sûres de cet été

Cdiscount Mobile relance une nouvelle fois ses séries limitées sur ses forfaits mobile, avec, entre autres, une offre sans engagement de 50 Go pour seulement 7 euros par mois.

Alors que les forfaits mobile avec plus de 100 Go se multiplient, Cdiscount en propose un ciblant les personnes consommant raisonnablement les données 4G de leur forfait et qui souhaitent réduire leur facteur de téléphone. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors cette offre sans engagement à petit prix est faite pour vous !

Que propose le forfait Cdiscount mobile ?

50 Go en France et 11 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix bas pendant une période indéterminée

Jusqu’au 16 Aout 2022, le forfait 50 Go chez Cdiscount Mobile est disponible à seulement 7 euros mensuels sans changement de prix au bout d’un an ? Il s’agit d’une offre sans engagement.

Un petit forfait suffisant

Pour son forfait en série limitée, Cdiscount Mobile propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Vous profiterez par ailleurs du réseau Bouygues Telecom, soit l’un des meilleurs de France. De cette façon, vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

De la data sans trop de compromis

Le forfait mobile à petit prix de chez Cdiscount Mobile propose une enveloppe de 50 Go de données 4G en France Métropolitaine pour permettre la navigation sur Internet et l’écoute de musique via Spotify hors de votre domicile. Une fois à la maison ou au travail, rappelez-vous de bien activer le réseau Wi-Fi pour éviter toute surconsommation et les mauvaises surprises à la fin du mois.

Si vous avez prévu de partir à l’étranger bientôt, vous serez ravis d’apprendre que ce forfait octroie une quantité honorable de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 11 Go. Pour un voyage court d’une à deux semaines, c’est amplement suffisant pour consulter Internet, écouter de la musique en streaming ou encore consulter Google Maps ou Apple Plan.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

