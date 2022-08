Samsung GalaxyTab S8 Ultra : cette tablette ultra premium est 250 € moins chère

La Galaxy Tab S8 Ultra est ce qui se fait de mieux chez Samsung en tablette. Cet appareil haut de gamme sous Android a de nombreux atouts à faire valoir, et devient plus abordable aujourd’hui en passant de 1 219 euros à 969 euros chez plusieurs e-commerçants.

Si les yeux sont rivés vers les nouveaux produits de Samsung, aujourd’hui, on va plutôt s’intéresser à sa tablette haut de gamme : la Galaxy Tab S8 Ultra. Ce modèle offre un design raffiné avec un écran excellent et une expérience logicielle bien pensée pour séduire les créatifs et les personnes en quête de productivité. La puissance est également au rendez-vous grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1. C’est une excellente alternative sous Android, qui a l’avantage de bénéficier de 20 % de réduction.

La Galaxy Tab S8 Ultra en quelques mots

Des finitions impeccables ;

Un écran géant de 14,6 pouces AMOLED ;

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Vendue à sa sortie au prix de 1 219 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8 + 128 Go) est aujourd’hui remisée à 969 euros sur le site Boulanger, Amazon et la Fnac. De plus, la marque propose de vous offrir un produit audio au choix (une paire de Galaxy Buds 2, une enceinte connectée Google Nest audio, et une enceinte Bluetooth JBL Flip 5) en suivant les indictions de ce formulaire.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Les prix du tableau sont mis à jour automatiquement.



Un écran géant qui impressionne

Parmi les trois tablettes S8 de Samsung, c’est assurément la version Ultra qui accroche l’œil. Le constructeur a pris soin de concevoir une tablette raffinée, avec des bords plats et une belle robe en aluminium. Mais ce sont surtout ses dimensions gigantesques qui impressionnent. Il faut dire que son écran dispose d’une très grande diagonale de 14,6 pouces, dépassant même certains laptops donc. Sa grande taille sera en revanche un peu trop encombrante aux goûts de certains utilisateurs.

Côté écran, la marque a toujours soigné la qualité d’affichage de ses dalles. La Galaxy Tab S8 Ultra ne fait pas exception, avec sa dalle AMOLED d’une définition allant jusqu’au « WQXGA+ » (2960 x 1848 pixels), ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Une tablette qui est très agréable pour regarder du contenu (films, photos classiques, articles, jeux, etc.). On découvre une petite encoche en face avant, à la manière d’Apple, qui n’intègre même pas de système de reconnaissance faciale 3D. Sa présence est assez discutable, mais on en vient à l’oublier rapidement.

Une tablette performante pour la productivité

À l’intérieur de l’appareil, on retrouve l’une des puces les plus puissantes sur le marché : la Snapdragon 8 Gen 1 épaulée ici par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous en aurez de la puissance. Elle aura du répondant pour faire tourner les jeux gourmands, des applications gourmandes ou faire du multitâche. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 12 nativement, au travers de l’interface maison One UI 4.

Cette rivale de l’iPad Pro d’Apple peinera un peu face à lui, mais pourra tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, d’autant plus que le S Pen, dont la précision n’est plus à démontrer, sera de la partie. Vous pourrez bien sûr adjoindre un clavier, qu’il faudra cependant acheter en plus. Côté photo, il ne faudra pas s’attendre aux mêmes prouesses que sur les smartphones, mais avec son capteur principal de 12 mégapixels et son ultra grand-angle de 6 mégapixels, les photos sont satisfaisantes. Et même pour les visioconférences, la qualité d’image est bonne.

Quant à son autonomie, sa batterie de 11 600 mAh assure une bonne autonomie. Avec une utilisation classique, on peut facilement utiliser la tablette toute une journée. Attention toutefois, quand on intensifie l’usage. La présence d’un chargeur 45 W — non fourni dans la boîte – est de la partie pour récupérer des pourcentages plus rapidement.

Vous pouvez lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus.

Notre comparatif des meilleures tablettes du moment

Si vous souhaitez comparer la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.