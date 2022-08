À -30%, cette puissante enceinte Bose est idéale pour animer vos soirées d’été

Sur le marché des enceintes portables Bluetooth, celles fabriquées par Bose sont une valeur sûre. Et ça tombe bien, puisque la SoundLink Color II se trouve à 99,99 euros contre 139,99 euros.

Même si la Bose SoundLink Color II est sortie il y a quelques années, cette dernière reste encore aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée partout avec eux, y compris en vacances. Puissant, robuste et compact, ce modèle en fait le parfait compagnon des vadrouilles en bord de mer. Son autre avantage ? C’est son prix qui aujourd’hui perd 40 euros.

La Bose SoundLink Color II, c’est quoi ?

Une enceinte compacte résistante à l’eau ;

Une bonne puissance sonore ;

Une autonomie solide pour tenir toute la soirée.

L’enceinte Bluetooth Bose SoundLink Color II est disponible au prix de 139,99 euros, mais grâce à une remise de près de 30 % elle passe à 99,99 euros sur le site Boulanger et Amazon.

Un look soigné et robuste à la fois

La SoundLink Color II offre une qualité de fabrication digne de Bose. Son format compact permet de la transporter sur tous les trajets du quotidien et son poids de 540 grammes facilitera le tout.

Elle est enveloppée d’un revêtement en silicone doux au toucher, qui s’avère efficace pour amortir les chocs. L’enceinte de Bose résistera aux éclaboussures, pour que vous puissiez en profiter sans crainte au bord de la piscine par exemple grâce à sa certification IPX4.

Une puissance enceinte pour sa taille

Bose met son savoir-faire à l’œuvre sur cette enceinte. La SoundLink Color II profite d’une excellente qualité sonore. Elle intègre deux radiateurs passifs opposés pour diffuser un son puissant avec un minimum de vibrations. Le son est équilibré et met l’accent sur les basses, même si les graves peuvent être limités. Elle assurera vos sorties et pourra mettre l’ambiance lors d’une petite soirée entre amis.

Au-dessus de l’enceinte, on découvre tous les boutons pour ajuster le volume, mais aussi l’appairage de n’importe quels appareils Bluetooth comme les téléphones, les ordinateurs ou les tablettes. Il est même possible de brancher des appareils filaires grâce au port jack 3,5 mm sur le côté droit.

La batterie de cette enceinte signée Bose n’est pas en reste. En effet, on retrouve une autonomie de 8 heures, ce qui vous offre la possibilité d’écouter votre musique une bonne partie de la journée et même tenir une soirée.

