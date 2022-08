Déjà abordable, la veilleuse connectée de Xiaomi est à moitié prix aujourd’hui

La Mi Motion-Activated Night Light 2 en version Bluetooth est une veilleuse connectée qui ne se contente pas uniquement de s'allumer automatiquement lorsqu'elle détecte une présence. De base à 19,99 euros, la lampe de Xiaomi est aujourd'hui disponible à seulement 9,99 euros sur le site officiel.

S’il y a des petites pièces ou des endroits pas très bien éclairés chez vous, vous aurez sûrement besoin de la Mi Motion-Activated Night Light 2. Cette version Bluetooth de la veilleuse connectée de Xiaomi détecte automatiquement la présence humaine et peut fonctionner de pair avec vos autres objets connectés. De plus, elle coûte actuellement moins de 10 euros grâce à une remise immédiate de 50 %.

L’essentiel de la veilleuse connectée de Xiaomi

Une lumière qui s’allume automatique avec votre présence

La conception magnétique pour orienter l’objet

L’autonomie allant jusqu’à 365 jours

Les fonctionnalités Bluetooth

Au lieu de 19,99 euros habituellement, la Xiaomi MI Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur le site officiel de la marque.

Une lumière d’appoint

La Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth est une lumière d’appoint qui trouvera facilement sa place dans les escaliers, dans un placard, dans une salle de bain ou même dans une chambre pour servir de veilleuse. Elle détecte automatiquement la présence humaine grâce à son capteur de lumière et sa détection infrarouge, dans une zone large de 120 degrés par rapport à sa position. Il y a deux modes d’intensité pour la lumière : un mode bas pour offrir un éclairage doux et chaleureux et un mode haut pour illuminer plus efficacement les espaces sombres de votre habitation.

Xiaomi a bien fait les choses dans la conception de ce petit objet, puisque cette lampe semi-sphérique s’attache facilement à une base magnétique. Une fois cette dernière coller au mur, vous pourrez alors orienter la lumière comme bon vous semble, et même la décrocher de sa base pour l’utiliser dans une autre pièce, ou à l’extérieur par exemple.

Des fonctionnalités Bluetooth bienvenues

L’ancien modèle de la lampe de Xiaomi n’était pas pourvu de fonctionnalités connectées, mais la version Bluetooth si. Cette dernière peut alors servir comme capteur de mouvement et de luminosité pour transférer des informations à d’autres objets connectés de votre maison, pour par exemple demander d’allumer votre Mi Air Purifier lorsqu’elle vous détecte dans la pièce. Depuis l’application Mi Home, vous pouvez générer des conditions de détection selon dix types de détection différents.

Comme auparavant, la veilleuse fonctionne avec 3 piles AA (non incluses). C’est pratique pour ne pas avoir de fils qui traînent et cela offre surtout une autonomie de 365 jours environ en basse lumière et 180 jours environ avec le réglage de luminosité le plus élevé.

