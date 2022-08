Ce TV 4K Philips de 58 pouces avec Ambilight est quasi à moitié prix

L'Ambilight, technologie propre à Philips, accompagne un grand nombre des téléviseurs de la marque et agrémente grandement les contenus diffusés. Il est aujourd'hui possible de profiter de cet atout sans débourser le prix fort puisque le modèle Philips The One (58PUS8556) est aujourd'hui disponible à 574 euros au lieu de 999 euros chez Ubaldi.

Si un grand nombre de téléviseurs signés Philips ont su se démarquer de la concurrence, c’est avant tout grâce à une technologie d’éclairage propre à la marque néerlandaise : l’Ambilight, qui permet d’élargir le champ visuel, même avec une diagonale réduite. De quoi profiter d’une belle immersion au quotidien. Le téléviseur The One (58PUS8556) bénéficie de cette technologie, et si cette dernière fait parfois augmenter le prix des téléviseurs, le modèle est actuellement vendu à un prix nettement plus intéressant grâce à une réduction de 425 euros.

Les points essentiels de ce TV Philips The One

Un téléviseur 4K de 58 pouces

Avec la technologie Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1

D’abord affiché à 999 euros, le TV Philips The One (58PUS8556/12) est désormais disponible à 574 euros chez Ubaldi.

Un TV élégant et une immersion réussie

Les TV Philips se démarquent souvent par la finesse de leur écran. Le modèle 58PUS8556 ne fait pas exception, et adopte un design élégant grâce à son cadre métallique gris anthracite et ses bordures ultra fines, voire invisibles. Le tout est complété par un pied plutôt solide, mais dont la conception pourra peut-être empêcher l’installation d’une barre de son sous l’écran. Autrement, ce modèle affiche une diagonale confortable de 58 pouces, amplement suffisante pour profiter de vos séries et films dans les meilleures conditions.

Mais le véritable atout de ce design, c’est évidemment cette technologie propre à Philips, qui fait son petit effet dans un salon : l’Ambilight. Concrètement, ce TV Philips The One peut projeter un halo sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres lumineuses installées au dos. Cette technique permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme. Une façon plutôt originale de renforcer l’immersion dans le contenu visionné, en plus de profiter d’une ambiance chaleureuse.

Des fonctionnalités premium

Côté affichage, le TV Philips The One propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le puissant processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente à tout moment. Ce téléviseur est aussi une Smart TV tournant sous l’OS Android TV. Toutes les applications phares, comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+, seront bien sûr de la partie. Vous pourrez aussi profiter de la fonction Chromecast, qui vous permet de diffuser du contenu sur votre TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Google Assistant sera aussi présent pour les commandes vocales.

Et pour ne rien gâcher, ce TV sera aussi adapté aux gameuses et gameurs détenteurs d’une console next-gen grâce à son port HDMI 2.1, mais attention, il autorisera seulement le VRR pour un jeu fluide et rapide, mais pas de 120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau du reste de la connectique, on retrouvera des ports HDMI 2.0, un port Ethernet, deux ports USB, une sortie casque et un port optique.

Le même halo sur d’autres TV

