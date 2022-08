Le pack Ring Video Doorbell + Amazon Echo Show 5 est à moitié prix

Les packs de produits connectés sont souvent économique, comme celui-ci avec une sonnette connectée Ring Video Doorbell et un écran connecté Amazon Echo Show 5, pour seulement 84,99 euros au lieu de 184,98 euros sur Amazon.

Amazon dispose d’une large gamme d’objets connectés qui permettent de simplifier son quotidien. Outre les enceintes connectées Echo Show, qui font partie de ses best-sellers, la marque américaine propose également des sonnettes connectées, comme la Ring Video Doorbell, qui offrent la possibilité de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. La Ring Video Doorbell est d’ailleurs incluse dans un pack qui comporte aussi une enceinte Echo Show 5, qui fonctionnera très bien avec la sonnette. Le tout est disponible à moindre coût puisque le pack profite d’une promotion de 54 %.

Le pack Ring Video Doorbell + Echo Show 5, c’est…

Une sonnette connectée avec une définition de 1080p

Un écran connecté de 5,5 pouces

La compatibilité avec Alexa

D’abord affiché à 184,98 euros, le pack Ring Video Doorbell + Echo Show 5 est désormais disponible à 84,99 euros chez Boulanger.

Un autre pack tout aussi intéressant est également remisé sur Boulanger : le pack Blink Camera Outdoor + Echo Show 5 passe ainsi de 112,99 euros à 76,99 euros.

Une sonnette connectée qui détecte les mouvements

Le pack ici présenté comporte d’abord une sonnette connectée Ring Video Doorbell, qui, avec son design sobre et son petit format, saura se faire discrète près de votre porte d’entrée. Pour l’installer, il faudra simplement la raccorder à vos fils de sonnette existants, puis la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring. Elle pourra ainsi prendre place sur votre mur extérieur et commencer sa tâche.

La Ring Video Doorbell intègre une petite caméra d’une définition de 1080p, ce qui vous permettra de visionner des images nettes, y compris de nuit puisqu’une vision nocturne sera disponible. On aura aussi droit à un angle de vision de 155° à l’horizontale pour pouvoir avoir un large aperçu des alentours. Autre atout de cette sonnette : elle est apte à détecter les mouvements, ce qui peut s’avérer pratique la nuit ou en votre absence. La Ring Video Doorbell s’accompagne par ailleurs, comme indiqué précédemment, d’une application qui vous donnera la possibilité d’interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette. Vous pourrez aussi apercevoir ce qui se passe dehors, depuis votre smartphone ou votre tablette. L’application permettra aussi de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements et d’activer la fonctionnalité vidéo en direct.

Une utilisation pratique avec l’Echo Show 5

Les objets connectés Amazon se complétant très efficacement, la Ring Video Doorbell pourra fonctionner de concert avec l’Echo Show 5, un écran connecté qui pourra par exemple diffuser en direct le flux vidéo capté par la sonnette. Son écran de 5,5 pouces sera suffisamment confortable pour vous permettre de voir en détail ce qui se passe autour de chez vous. Et qui dit Amazon, dit Alexa : l’assistant virtuel de la plateforme sera là pour recueillir toutes vos requêtes vocales, comme afficher le rendu vidéo de la sonnette, activer ou désactiver le système de surveillance dès que vous le souhaitez, répondre à un visiteur ou bien fournir des notifications de mouvement. Sachez aussi que l’Echo Show 5 dispose d’une petite caméra, ce qui lui permet de faire office de caméra intérieure si vous n’êtes pas présent à votre domicile.

