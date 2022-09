Cdiscount fait chuter le prix des Apple AirPods 2 à moins de 100 € pour la rentrée

Les AirPods 2 ne sont plus tout jeunes, mais ils continuent aujourd'hui de faire partie des meilleures références d'écouteurs sans fil. On peut même de temps en temps les trouver nettement moins chers que d'habitude, comme c'est le cas actuellement chez Cdiscount, qui les proposent à 99 euros au lieu de 149 euros.

Les AirPods 3 ont beau être sortis l’an dernier, la version antérieure, les AirPods 2, est toujours aussi convaincante, voire davantage que le modèle le plus récent. Leur bon rendu sonore et leur intégration excellente dans l’écosystème Apple en font des écouteurs vraiment recommandables. En plus, on les trouve actuellement à un prix moindre puisqu’ils profitent d’une promotion de 50 euros pour le week-end de la rentrée.

Les points forts des AirPods 2

Leur format open-fit

Leur bonne intégration dans l’écosystème Apple

Leur compatibilité avec les appareils Android

Initialement proposés à 149 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement affichés à 119 euros sur Cdiscount, mais le code promo « APPLE20CDAV » réservé aux membres du programme à Volonté permet d’obtenir ces écouteurs sans fil de la Pomme à seulement 99 euros.

L’offre se termine le 4 septembre à 23h, dans la limite des stocks disponibles.

Des écouteurs confortables à l’appairage facile

Contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 2 adoptent un format open-fit, c’est-à-dire qu’ils se posent à l’entrée de l’oreille sans s’y enfoncer, contrairement au format intra-auriculaire des true wireless premium d’Apple. Le design des AirPods 2 pourrait donc davantage convenir à celles et ceux que le format des AirPods Pro rebute, puisqu’il peut être davantage confortable et épouse très bien le creux des oreilles.

L’un de leurs autres atouts, c’est évidemment leur appairage facile, qui se fait très simplement et rapidement avec les appareils de la marque à la pomme. Des fonctionnalités bien pratiques seront aussi au rendez-vous, comme le mode « Play/Pause » qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Bien sûr, Siri sera de la partie et pourra être convoqué grâce aux AirPods 2. Les détenteurs d’appareils Android pourront aussi profiter de ces écouteurs de la firme de Cupertino, mais ils devront tout de même se passer des fonctionnalités précédemment citées.

Un bon rendu audio assuré

Si les AirPods 2 n’assurent pas la prise en charge du Spatial Audio, technologie introduite par les AirPods Pro et présente dans les AirPods 3, ils se défendent tout de même très bien en matière de qualité sonore. Les true wireless diffuseront ainsi un son clair et équilibré. Les- Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC seront de la partie, suffisants pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. En revanche, pas de réduction de bruit active ici comme sur les AirPods Pro. On pourra tout de même profiter d’une isolation passive correcte une fois que les écouteurs seront insérés dans les oreilles.

Enfin, l’autonomie est plutôt confortable, avec une durée d’utilisation de 24 heures au total (contre 30 heures pour les AirPods 3). Comptez 30 minutes de charge pour une recharge complète. Notez aussi que le boîtier est compatible avec la recharge sans fil Qi.

Le top des écouteurs Bluetooth

