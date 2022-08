Honor Magic 4 Pro : ce smartphone premium doué en photo baisse son prix

Lancé en mai dernier, le Honor Magic 4 Pro, récent smartphone haut de gamme de la marque, est une nouvelle fois en promotion. Grâce à une réduction et à un coupon proposés par Amazon, son prix passe de 1 099,90 euros à 899,90 euros.

Honor a récemment fait son grand retour sur le marché français. Dans ses bagages, l’ancienne marque petite sœur de Huawei a amené les services Google, après les avoir perdus à la suite de l’embargo américain. En 2022, la marque chinoise a misé sur le haut de gamme et a lancé son Magic 4 Pro, un smartphone qui a récolté la très bonne note de 8/10 au terme de notre test. Écran OLED, puissance du Snapdragon 8 Gen 1, d’excellentes capacités en photo… Bref, un modèle réussi, qui bénéficie actuellement de pas moins de 200 euros de réduction.

Les points forts du Honor Magic 4 Pro

Un écran OLED 120 Hz de 6,81 pouces

Un puissant SoC Snapdragon 8 Gen 1

Un très bon capteur principal de 50 mégapixels

Lancé à 1 099,90 euros, puis réduit à 999,90 euros, le smartphone Honor Magic 4 Pro (8 + 256 Go) est désormais proposé à 899,90 euros sur Amazon grâce à un coupon de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor Magic 4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des lignes soignées et un écran de toute beauté

Pour son retour sur le devant de la scène, Honor a mis le paquet pour proposer un smartphone haut de gamme qui respire la qualité. Le Magic 4 Pro bénéficie ainsi d’un design soigné et d’une conception étudiée : dos en verre avec un revêtement miroir (attention aux traces de doigts, en revanche), cadre en métal fin, courbures élégantes et bordures très fines. Le principal atout de ce design reste tout de même cet écran de 6,8 pouces de très bonne facture, puisqu’il profite avant tout de l’OLED LTPO, et d’une définition 2 848 x 1 312 pixels. Cerise sur le gâteau : la dalle est rafraîchie à 120 Hz, pour une excellente fluidité dans l’affichage des contenus.

Une puissance digne des autres smartphones premium

S’agissant des performances de son Magic 4 Pro, Honor a choisi une puce qui équipe déjà les actuels smartphones premium du marché : le SoC Snapdragon 8 Gen 1, qui assure une excellente réactivité et une très bonne fluidité, que ce soit dans l’interface Magic UI 6.0 (basée sur Android 12) ou dans les jeux 3D qui demandent beaucoup de ressources. Toutefois, gare à la surchauffe si vous faites tourner vos jeux trop longtemps.

Un photophone de qualité

Côté photo, le Honor Magic 4 Pro honore sa tâche. Il embarque ainsi trois capteurs, tous intégrés dans un module photo protubérant à l’arrière, dont un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur périscope de 64 mégapixels qui permet de zoomer avec une stabilisation optique jusqu’à X3,5 en optique et jusqu’à X100 en numérique. La cohérence colorimétrique entre les différents capteurs est très bien maîtrisée, et les modes portrait et nuit sont plus que convaincants. Mention spéciale aussi pour le capteur principal qui possède un déclencheur très rapide pour ne plus rater aucun moment.

Enfin, concernant son autonomie, le Honor Magic 4 Pro possède une batterie de 4 600 mAh, qui tient facilement toute une journée, mais pas plus. Pour lui redonner vie, on pourra compter sur une charge 100 W très efficace, puisque le smartphone passe de 0 à 100 % en seulement 38 minutes, aussi bien en filaire qu’en sans fil.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor Magic 4 Pro.

Le top de Honor

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Honor en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.