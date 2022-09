La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est à moitié prix pour la première fois depuis sa sortie

Les tablettes tactiles de la marque Samsung sont toujours un gage de qualité, même celles qui sont un peu datées. Par exemple, la Galaxy Tab S6 Lite sortie en 2020 est toujours un bon choix, d'autant plus qu'elle n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui en passant de 399 euros à seulement 199 euros.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée d’une ancienne tablette haut de gamme de la marque, comme peut l’être plus récemment la Galaxy Tab S7 FE. Elle propose donc des caractéristiques un peu plus modestes sans pour autant sacrifier la qualité ou l’expérience utilisateur, mais cela permet surtout de réduire considérablement le montant de la facture finale. De plus, on la trouve aujourd’hui avec une importante réduction de 50 %.

L’essentiel de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Le S Pen est inclus

L’écran Full HD+ fait 10,4 pouces

L’autonomie est excellente avec 7 040 mAh

Au lieu de 399 euros à son lancement, mais maintenant vendue à 299 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (avec 64 Go de stockage) est actuellement disponible en promotion à seulement 199 euros chez Ubaldi grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain.

Une tablette tactile « stylet »

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la tablette haut de gamme du même nom. On ne va donc pas retrouver les éléments premium du modèle haut de gamme de 2019 dont elle s’inspire, à commencer par les performances brutes. La solution abordable du géant coréen propose donc une puce Exynos 9611 (avec 4 Go de RAM) qui a déjà fait ses preuves sur le Galaxy A51, un ancien smartphone milieu de gamme de la marque. C’est suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, d’autant plus qu’il est également possible de faire tourner quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique.

La tablette du géant coréen accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, pour un confort indéniable au quotidien. De plus, elle est livrée d’office avec un le S Pen pour prendre des notes ou faire du dessin. Ce dernier est néanmoins dépourvu de fonctionnalités sans fil. Le stylet n’est pas non plus aussi agréable à utiliser qu’avec la tablette haut de gamme de Samsung. Cela donne un peu une impression d’écrire avec un stylo sur du papier.

Jusqu’à 3 jours d’autonomie !

Il faut savoir ensuite que la dalle de la tablette n’est pas AMOLED, mais IPS LCD. Au revoir les contrastes infinis et bonjour les couleurs un peu moins pétantes à l’écran donc. Cependant, celle-ci est tout de même de bonne facture et sa diagonale de 10,4 pouces reste très agréable pour regarder du contenu sur Netflix et consorts, ou tout simplement naviguer sur Internet. La tablette propose enfin une autonomie très prometteuse sur le papier grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Dans les faits, comptez entre 1 à 3 jours d’endurance pour une utilisation mixte, en alternant vidéo streaming, jeux, réseaux sociaux, etc. Elle se recharge par ailleurs assez rapidement grâce à son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Quelle tablette choisir ?

Afin de découvrir ce qui se fait de mieux dans le monde des tablettes tactiles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié qui réunit les meilleures références de 2022, testées et approuvées par Frandroid.

