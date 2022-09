Ce grand TV 4K de 65 pouces tombe à moins de 500 €, c’est du jamais vu

Un grand écran de 65 pouces fait toujours envie, mais ça en devient un véritable budget hors promotion… C’est pourquoi le modèle 65UA3A63DG de Toshiba est une bonne affaire en passant de 699 euros à 499 euros seulement.

Un téléviseur doté d’une grande diagonale procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Si généralement cette catégorie demande un budget conséquent, ce n’est pas le cas pour ce modèle 65UA3A63DG de chez Toshiba. Il se pare non seulement d’une grande diagonale, mais aussi d’un très bon prix grâce à cette remise de 200 euros sur son prix d’origine.

Les points forts du TV Toshiba

Une grande diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, Dolby Vision HDR et Dolby Audio

Android TV et Chromecast intégré

Proposé à 699 euros, le TV Toshiba LED 4K (65UA3A63DG) de 65 pouces bénéficie de 200 euros de réduction et passe à 499 euros seulement sur le site Carrefour.

Une dalle LCD certes, mais complète

Avec le modèle 65UA3A63DG de Toshiba, il vous faudra prévoir suffisamment de place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Il reste adapté à tout type d’intérieur, que ce soit accroché à un mur ou posé sur un meuble TV grâce à ses pieds.

Sa grande diagonale est plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une dalle LCD déployant une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Il dispose également une compatibilité Dolby Vision HDR pour offrir plus de contraste et de détails dans les hautes lumières de l’image. Côté son, le TV Toshiba offre un traitement audio Dolby et s’équipe d’un caisson de basse conçu par Onkyo pour un son vaste et immersif.

Tous les atouts d’une Smart TV

Cette référence tourne sous Android TV. Cet OS permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play Store. On y retrouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser simplement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Ce TV n’est, en revanche, pas destinée aux gamers les plus exigeants. Malheureusement, pas de port HDMI 2.1… Mais que les joueurs et joueuses se rassurent (un peu) : cette télé intègre un optimiseur de jeu, qui s’occupe d’ajuster les paramètres d’images et d’optimiser les graphismes pour chaque type de jeu. Autrement, la connectique se compose de 4 ports HDMI et 2 ports USB.

