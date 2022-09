La Fnac et Darty bradent ce pack Oppo Reno 6 Pro + Enco Free 2 à -30 %

Avec l'arrivée de son successeur, l'Oppo Reno 6 Pro reste tout de même un très bon smartphone pour lequel craquer. Il est d'ailleurs proposé dans un pack avec des écouteurs sans fils pour seulement 549 euros contre 799 euros de base.

De nouveaux smartphones ont fait leur apparition du côté de chez Oppo : les Oppo Reno 8, 8 Pro et 8 Lite. Ces nouveaux arrivants prennent la place de l’ancienne génération qui pourtant reste toujours d’actualité. En effet, le Oppo Reno 6 Pro est un smartphone aux allures premium qui a encore de beaux jours devant lui grâce à sa fiche technique complète. Il a l’avantage d’être proposé moins cher aujourd’hui dans un pack avec des écouteurs pour moins de 550 euros.

L’essentiel à retenir du Oppo Reno 6 Pro

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Un processeur efficace : Snapdragon 870 5G

La charge très rapide SuperVOOC 2.0 jusqu’à 65 W

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, le pack Oppo Reno 6 Pro avec les Enco Free 2 est actuellement en promotion à 599 euros, mais grâce à une ODR d’une valeur de 50 euros, le tout vous revient à seulement 549 euros sur les sites de Darty et la Fnac.

Une fiche technique solide

Le Oppo Reno 6 Pro respire le haut de gamme et se démarque de la version classique par son design particulièrement soigné. On retrouve des bordures incurvées et s’inspire même du look des modèles de la gamme X de la marque. Pour l’écran, le Pro s’équipe d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend la navigation bien plus fluide. Il est même compatible HDR10+, lui assurant une très belle qualité d’image.

La version Pro délivre de bonnes performances grâce au Snapdragon 870 5G, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose une expérience fluide au quotidien dépourvue de ralentissement. Cette puce est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D. Il profite même d’Android 12 associé à l’interface ColorOS12 pour une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Un module photo polyvalent et une charge rapide efficace

Côté photo, il intègre un quadruple capteur photo : 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels. À eux quatre, ils offrent une bonne polyvalence. Même si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le smartphone, le capteur photo co-développé avec Sony promet de beaux clichés.

Vous pourrez aussi compter sur une autonomie d’une journée grâce à sa batterie de 4 500 mAh, mais surtout de la charge SuperVOOC 2.0 65 W. Cette technologie permet de charger complètement le Reno 6 Pro en moins de 30 minutes. En quelques minutes, vous aurez déjà largement de quoi repartir pour une soirée.

Et la concurrence ?

Afin de comparer le Reno 6 Pro d’Oppo avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2021.

