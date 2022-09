Amazon est le premier marchand à baisser autant le prix du Google Pixel 6a

Lancé tout récemment au milieu de l'été 2022, l'excellent Pixel 6a bénéficie déjà d'une réduction intéressante. C'est chez Amazon que ça se passe, où ce dernier propose le nouveau smartphone abordable de Google à 424 euros au lieu de 459 euros.

Si vous voulez un smartphone aussi puissant et doué en photo que les derniers fleurons du marché, mais que vous êtes prêt à faire des concessions au niveau de l’autonomie et de la fréquence d’affichage de l’écran pour économiser de l’argent, alors le Google Pixel 6a est fait pour vous. De plus, il est déjà proposé avec une remise immédiate de près de 10 % seulement quelques semaines après sa sortie.

Les points forts du Google Pixel 6a

L’appareil photo d’excellente qualité

La puissance de la puce Google Tensor

Le format compact avec écran OLED de 6,1 pouces

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 424 euros sur Amazon.

On le trouve également en pack une enceinte connectée Google Nest Audio à 459 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 6a. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Un design compact implique une petite autonomie

En comparaison du Pixel 6 classique, on peut tout d’abord affirmer que le format est bien plus contenu avec le 6a. En effet, on passe d’un écran de 6,5 pouces à seulement 6,1 pouces. On ne peut pas encore dire que Google renoue définitivement avec les smartphones compacts, mais cela a le mérite d’offrir au grand public un appareil plus maniable et surtout léger : seulement 178 grammes. La dalle profite toujours de la technologie OLED avec un affichage Full HD+ (ici de 2 400 x 1 080 pixels). Cependant, le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz.

La batterie logée à l’intérieur du Google Pixel 6a est un peu moins importante que celle du Pixel 6, avec 4 410 mAh contre 4 614 mAh. Déjà que le fleuron de la marque n’était pas le plus autonome des smartphones du marché, c’est encore moins le cas avec cette nouvelle référence moins chère. Cette dernière pourra tout de même tenir toute une journée si votre utilisation est modérée, mais n’espérez pas aller jusqu’au soir si vous avez joué et/ou regardé des vidéos pendant longtemps. La charge rapide n’est que de 18 W est c’est assez lent par rapport à la concurrence, d’autant plus que le bloc d’alimentation n’est pas inclus dans la boîte. D’ailleurs, la charge sans fil n’est pas de la partie.

Un roi de la photo avec la puce Google Tensor

Le smartphone abordable de Google reprend globalement le même design que son ainé haut de gamme, avec un bloc photo identique au dos, enfin à première vue. En effet, la composition du module n’est pas vraiment pareille, puisque cette version abordable du smartphone de Google embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6. Évidemment, la qualité des clichés est au rendez-vous, notamment avec un excellent rendu sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit.

Mais le top du top, c’est que le 6a embarque les mêmes algorithmes que les flagships et propose les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement, grâce au Google Tensor. Eh oui, cette puce met l’accent sur l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu en photo, ainsi que de proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, comme la traduction instantanée en mode hors-ligne. Les performances brutes sont élevées, mais il faut savoir que le SoC maison de Google n’est pas optimisé pour le gaming et fait tourner Fortnite en mode épique à 30 fps, avec quelques chutes de framerate et une chauffe assez prononcée après une longue session.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a

Quel smartphone pour moins de 500 € ?

Afin d’avoir un aperçu de ce que propose la concurrence sur la même tranche de prix que le Pixel 6a, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.