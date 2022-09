Ce vidéoprojecteur Full HD avec HDR10 baisse encore plus son prix aujourd’hui

Avec sa gamme Nebula, le constructeur Anker propose tout un tas de vidéoprojecteurs différents. Le modèle nommé Solar est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix de la marque aujourd'hui, puisque sur Amazon on le trouve à 383,55 euros au lieu de 549 euros à son lancement.

Se sentir comme au cinéma, mais à la maison, c’est une envie que beaucoup de Français affectionnent tout particulièrement. Et s’il fallait auparavant dépenser une somme astronomique pour avoir une qualité d’image potable sur le mur blanc de sa chambre ou du salon, ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui. Par exemple, le Nebula Solar de la marque Anker, proposant une fiche technique très correcte, est actuellement en promotion à moins de 400 euros grâce à cette offre.

Les points forts du Nebula Solar

L’image en Full HD jusqu’à 120 pouces, avec du HDR10

La correction trapézoïdale automatique

La version 9 d’Android TV

Au lieu de 549 euros au lancement, le Nebula Solar de la marque Anker est aujourd’hui affiché au prix réduit de 403,74 euros sur Amazon, mais un coupon promotionnel de -5 % euros valable jusqu’au 18 septembre prochain permet d’obtenir ce vidéoprojecteur à seulement 383,55 euros.

Un vidéoprojecteur pratique dans sa conception

Le Nebula Solar arbore un design très minimaliste avec sa robe entièrement blanche, où seul le logo du nom de la gamme vient perturber le tout. Sa forme aplatie le rend d’ailleurs assez discret, cela change en effet des autres vidéoprojecteurs du marché, généralement d’une forme carrée. Ce qu’on apprécie surtout avec lui, c’est son support intégré en dessous pour surélever l’objet (inclinable jusqu’à 13 degrés), et ainsi pouvoir projeter une image sur votre mur sans avoir à empiler des livres ou DVD, par exemple.

Et pas d’inquiétude, votre image ne sera en aucun cas de travers ou en biais, puisque le Nebula Solar propose un ajustement automatique. En effet, si vous le posez au sol avec un angle grâce au trépied, le vidéoprojecteur affichera une image toujours parfaitement rectangulaire grâce à la correction trapézoïdale automatique verticale et horizontale. C’est une fonction très pratique pour ne pas s’embêter à bien le positionner ou à tout régler selon la situation depuis les paramètres. Avec son objectif zoom numérique, vous pourrez même ajuster la taille de l’image sans avoir à vous lever ou déplacer le projecteur.

Une bonne qualité d’images

Le Solar propose ensuite une définition Full HD native, soit 1 920 x 1 080 pixels, avec une taille allant jusqu’à 120 pouces en fonction de la distance qui le sépare de la zone d’affichage. Vous n’aurez évidemment pas de la 4K à ce prix, mais c’est déjà suffisamment détaillé pour ne pas apercevoir des pixels depuis votre canapé. Il faut d’ailleurs préciser qu’on trouve également une compatibilité avec le HDR10 pour avoir des couleurs encore plus pétantes et des noirs plus profonds, ce qui est assez rare pour un vidéoprojecteur de cette tranche tarifaire. Il y a aussi la présence du Dolby Digital Plus pour le son, où les haut-parleurs 2×3 W assureront une immersion sonore encore plus intense.

Si votre pièce est plongée dans le noir, vous apprécierez parfaitement votre film ou série que vous êtes en train de regarder, mais un peu de lumière n’empêchera pas de continuer à visionner le contenu grâce à sa luminosité allant jusqu’à 400 Lumens ANSI. Ce n’est pas énorme, mais une petite lampe de chevet n’entachera en rien l’expérience.

Android TV est de la partie !

Une télécommande est fournie (piles incluses) avec le Nebula Solar pour naviguer dans les menus de l’interface, ici Android TV dans sa version 9. Cela vous donne donc accès à la fonctionnalité Chromecast et au Play Store pour télécharger toutes les applications de SVOD que vous voulez, en passant par Netflix, Prime Vidéo, OCS, Disney+, Molotov, myCanal, ou même des jeux. En parlant de jeux, vous pourrez très bien brancher une console sur le vidéoprojecteur grâce à son port HDMI 1.4. Le reste de la connectique accueille seulement un port USB A pour insérer une clé USB avec des films stockés dessus, sans oublier le port DC IN pour l’alimentation. Le Bluetooth est également présent pour connecter des accessoires sans fil.

