Un aspirateur robot de chez iRobot n’a jamais été aussi peu cher grâce à cette offre

Pour un aspirateur robot entrée de gamme, l'iRobot Roomba 697 s'avère être une bonne solution pour éliminer les poussières et saletés sans grandes difficultés. Il a de quoi plaire, surtout pour son prix qui passe à 179,99 euros contre 329,99 euros habituellement.

Les aspirateurs robots se parent de technologies et fonctionnalités de plus en plus poussées, mais ces innovations font vite grimper le prix de la facture. C’est pourquoi les constructeurs n’oublient pas de concevoir des modèles accessibles, avec certes moins de possibilités, qui regroupent tout de même l’essentiel pour obtenir un sol propre. C’est le cas du modèle Roomba 697 d’iRobot, un aspirateur robot entrée de gamme assez performant pour nettoyer efficacement votre domicile, le tout sans se ruiner puisqu’aujourd’hui il tombe à moins de 180 euros grâce cette remise de près de 45 %.

Les points forts du iRobot Roomba 697

Une aspiration suffisamment puissante pour nettoyer tout type de sol

Un système de nettoyage personnalisé

Une autonomie de 90 minutes + recharge automatique

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 697 est proposé désormais à 179,99 euros sur le site Carrefour, soit 150 euros de remise immédiate.

De nombreux capteurs pour assurer le nettoyage

Le Roomba 697 n’est pas le plus premium du catalogue d’iRobot, mais cet aspirateur robot se trouve être suffisamment efficace pour nettoyer vos sols. Comme la plupart de ses confrères, le modèle 697 prend une forme arrondie, avec une hauteur de 9,3 cm afin de faciliter son passage sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Avec la présence de 2 brosses en caoutchouc, il nettoie votre intérieur en 3 étapes et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). Ces brosses permettent de capturer la saleté, la poussière et les gros débris. De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage en profondeur.

Des fonctions intelligentes

Ce modèle accessible ne propose pas de fonctionnalités aussi poussées que les modèles plus haut de gamme, mais il arrive tout de même avec plusieurs atouts. On retrouve sous sa coque de nombreux capteurs, qui vont lui permettre ainsi de se repérer et naviguer sereinement dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Le Roomba 697 regorge de fonctionnalités intelligentes. Avec l’application iRobot Home, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de suggérer des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. L’aspirateur robot profite de la compatibilité avec Alexa et Google Assistant, et offre la possibilité de le contrôler directement avec votre voix. Quant à l’autonomie, la marque annonce 90 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Une fois terminé, le robot se recharge automatiquement en revenant à son point de départ.

