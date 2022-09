LG SL5Y : cette barre de son Hi-Res avec caisson de basse est à moitié prix

Si vous recherchez une barre de son puissante et abordable pour améliorer la qualité sonore de votre téléviseur, nous vous recommandons aujourd'hui la LG SL5Y avec son caisson de basse sans fil. Amazon la propose en ce moment à 156 euros au lieu de 299 euros habituellement.

LG est surtout connu pour ses TV OLED, mais le constructeur sud-coréen est présent sur quasi tous les fronts de la Tech. Il n’est alors pas étonnant d’apercevoir des références du côté des barres de son, comme peut l’être le SL5Y (DEUSLLK), un modèle entrée de gamme qui ne manque pas d’atouts pour son prix, qui est d’ailleurs en baisse de 50 % à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Les points forts de la LG SL5Y

Plus de 300 W de puissance

La compatibilité DTS Virtual: X

La qualité Hi-Res est de la partie

Au lieu de 299 euros habituellement, la LG SL5Y est aujourd’hui affiché en promotion à 206 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 13 novembre 2022, il est possible d’obtenir cette barre de son à seulement 156 euros.

Un son puissant pour son téléviseur

La LG SL5Y est une barre de son assez classique en apparence, avec toutefois des dimensions assez contenues (890 x 57 x 85 mm) pour prendre moins de place sur votre meuble TV. Elle laisse apparaitre une grille en devanture, avec une sorte de petite encoche qui laisse place à un affichage digital pour indiquer quelques informations comme la source utilisée ou encore le montant du volume. Sur le côté droit, on peut d’ailleurs trouver quelques boutons : volume, fonction et ON/OFF. Le caisson de basse est évidemment plus volumineux (171 x 393 x 248,5 mm), mais il a plutôt vacation à trouver sa place sur le côté.

C’est un modèle entrée de gamme dans le catalogue de la marque LG, mais la puissance sonore est bel et bien présente. En effet, la SL5Y propose jusqu’à plus de 300 W via les deux haut-parleurs 45 W de la barre de son et le woofer du caisson de basse. Ce dernier à lui seul offre 220 W, et il est même possible de rajouter 140 W de puissance à tout ça grâce au kit d’enceintes SPK8-S (vendues séparément), pour avoir un rendu 5.1 plus proche d’une expérience cinéma.

Une expérience sonore haute définition

Pour renforcer la qualité lors du visionnage d’un contenu ou de l’écoute d’une musique, la barre de son de LG est compatible Hi-Res, donc de l’audio haute résolution, afin de fournir 96 kHz de fréquence d’échantillonnage et 24 bits de profondeur pour un son encore plus précis. On retrouve également la technologie DTS Virtual: X pour une expérience sonore plus immersive, car vous aurez l’impression que le son vous entoure à 360 degrés, sans oublier le Dolby Digital et le DTS Digital Surround.

Du côté des connectiques, LG propose à la fois une sortie HDMI ARC pour allumer le système son quand votre TV est en fonctionnement ainsi qu’un récepteur Bluetooth 4 pour utiliser la barre de son comme haut-parleur et profiter de sa musique depuis un smartphone ou une tablette. La SL5Y propose également une entrée audio optique et un port jack 3,5 mm. Une télécommande est aussi fournie pour contrôler directement la barre de son depuis le canapé.

