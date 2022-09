Revolut vous offre 3 mois de carte Premium + 15 € de recharge gratuite

Ce n'est pas une habitude des néobanques de proposer des offres de bienvenues, mais Revolut vient déroger à la règle grâce à une collaboration avec Veepee, vous permettant d'obtenir un compte premium gratuitement pendant 3 mois et 15 euros offerts.

Les néobanques ne sont pas les plus connues pour proposer des offres de bienvenues et encore moins des offres promotionnelles régulières. Alors forcément, quand ça arrive, il est bon d’en parler. Cette fois-ci, c’est Revolut qui s’est associé à Veepee pour proposer une offre inédite : 3 mois de Revolut Premium gratuits et une recharge gratuite de 15 euros sur le compte, une fois celui-ci opérationnel.

Que propose cette offre ?

Un compte accessible en quelques minutes

3 mois de carte Premium

15 euros ajoutés dès l’ouverture du compte

En ce moment, Revolut propose, en partenariat avec Veepee, 3 mois de Revolut Premium (carte à partir de 7,99 euros par mois) avec, en prime, une recharge de 15 euros sur le compte nouvellement créé. Cette offre est réservée aux nouveaux clients.

Une néobanque qui innove constamment

Revolut est une néobanque britannique lancée en 2015 aujourd’hui située en Lituanie suite au Brexit. Revolut constitue une excellente néobanque et englobe tout ce que l’on peut attendre d’un tel service. Elle est surtout connue pour innover toujours plus dans le domaine de la FinTech avec des services et fonctionnalités toujours plus évolués, on pense notamment au support complet des cryptomonnaies ou encore les services de réservation d’hôtel ou plus récemment, le paiement en ligne. Notez également que Revolut a l’avantage de délivrer des IBAN français contrairement à beaucoup de néobanques disponibles en France.

Accessibles à tous, pilotable depuis son smartphone

Revolut est par ailleurs l’une des néobanques les moins chères du marché. Elle propose 4 types de cartes dont une entièrement gratuite. La seule condition pour ouvrir un compte chez Revolut est un dépôt initial de 10 euros, quelle que soit la carte choisie. Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels, où la Premium coûte normalement 7,90 euros par mois et propose des paiements à l’étranger gratuits et illimités, sans aucuns frais à l’ouverture et la clôture du compte, tout ça sans aucune condition de revenus. Le compte créé est directement utilisable via une carte virtuelle à utiliser via la fonction NFC de votre smartphone avant de la recevoir en physiques, en quelques jours environ. Cependant, les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique.

L’application est quant à elle un modèle du genre, une sorte de « super-app » qui ne se contente pas du minimum. On peut bien évidemment y gérer ses comptes très facilement en plus de pouvoir piloter son budget et ses sous-comptes aisément. Mais cette application va plus loin dans les fonctionnalités puisqu’il est possible d’investir en cryptomonnaie et d’avoir accès à une plateforme de réservation d’hôtel.

Revolut Télécharger Revolut gratuitement APK

Comment profiter de l’offre ?

Pour obtenir cette offre, il suffit de s’inscrire gratuitement en renseignant votre numéro de téléphone et de télécharger l’application Revolut. Depuis celle-ci, il suffit de créer un compte avec une commande de carte Premium. Une fois la carte reçue ou via la carte virtuelle, il faut effectuer un premier paiement pour recevoir 15 euros crédités sur votre nouveau compte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur la néobanque Revolut.

Quelle autre banque choisir ?

Afin de découvrir la concurrence de Revolut, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 130 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRSMBA Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir L'offre du moment Orange Bank Jusqu’à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec carte Premium Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.