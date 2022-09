Ultra fine, mais puissante, la barre de son Samsung HW-S800B est 220 € moins chère

Annoncée comme l’une des plus fines barres de son, la Samsung HW-S800B ne lésine pas sur les performances sonores et arrive à restituer un son 3D pour une meilleure immersion. Aujourd'hui, elle est disponible à 529 euros contre 749 euros à sa sortie.

Samsung n’en est pas à sa première barre de son, et le constructeur continue d’apporter des améliorations ainsi que des innovations sur ses produits audio. Le modèle HW-S800B est d’ailleurs une barre de son qui impressionne avant tout par sa conception. Sa particularité réside dans ses dimensions qui sont particulièrement petites avec une hauteur qui ne dépasse pas les 4 centimètres. Une belle prouesse réalisée par Samsung, qui n’oublie pas la partie audio en intégrant pour la première fois le Dolby Atmos sans fil. Pour les intéressés, sachez que cette référence profite près de 30 % de remise grâce à cette offre.

Les avantages de la Samsung HW-S800B

Une barre de son particulièrement fine

Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS:X

Un rendu sonore 3.1.2 pour un son puissant

Lancée à 749 euros, puis remisée à 629 euros, la barre de son Samsung HW-S800B est désormais à 529 euros chez Boulanger grâce à une ODR valable jusqu’au 26 septembre 2022. Cette offre est aussi disponible sur le site du constructeur, ainsi que celui de la Fnac et Darty.

La plus fine et la plus discrète du catalogue Samsung

Généralement, les barres de son ont des gabarits assez compacts, mais avec sa HW-S800B, Samsung fait encore mieux. La barre de son ne mesure que 3,8 cm de hauteur, pour 3,9 cm de profondeur. Un format peu encombrant, qui facilitera son installation grâce à ses petites dimensions.

Elle prendra aussi peu de place devant une télévision sans gêner le récepteur infrarouge pour la télécommande, et sans cacher l’image. Pour celles et ceux qui souhaiteraient l’accrocher au mur, Samsung livre un support mural. Un caisson de basses sans-fil est aussi livré avec la barre de son, afin d’obtenir des graves plus profonds.

Une spatialisation sonore comme au cinéma

Samsung à certes miniaturisé sa barre de son, les performances audio sont bien au rendez-vous. Elle se compose 10 haut-parleurs, pour une restitution de 3.1.2 canaux. One trouve 3 canaux pour la spatialisation horizontale, 2 pour la spatialisation verticale et un dernier pour les graves. De quoi profiter d’un son qui vous entoure. Et si vous possédez un TV de la marque, la technologie Q-Symphony est également de la partie et apporte elle aussi une expérience plus poussée et plus immersive avec une meilleure restitution sonore.

Le modèle HW-S800B a également l’avantage de proposer une compatibilité avec le son surround DTS Virtual:X et Dolby Atmos. Mais c’est surtout la première barre de son à proposer du Dolby Atmos sans fil. Elle peut donc fonctionner sans câble HDMI et donc sans-fil via le Wi-Fi. En revanche, cela ne fonctionne qu’avec les téléviseurs haut de gamme de 2022 du constructeur. Autrement, on retrouve une compatibilité Chromecast et AirPlay 2, pour diffuser de la musique sans-fil en un clic. Et pour les possesseurs de smartphones Samsung, la fonction Tap Sound permet de continuer la lecture de votre musique en posant simplement votre téléphone sur la barre de son.

