Lenovo Yoga Slim 7 Pro : ce laptop performant avec écran 90 Hz est à -30 %

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et performant, il y a de belles affaires à saisir chez Darty. Le laptop Lenovo Yoga Sim 7 Pro doté d’un écran 90 Hz et un i5 11e gen est proposé dans un pack à 699,99 euros contre 1 033,99 euros de base.

Si vous recherchez un PC portable qui délivre une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers Lenovo comme son Yoga Slim 7 Pro. Cette machine s’appuie sur un design soigné, et a du répondant, puisqu’elle intègre un processeur Intel puissant et propose une navigation fluide avec son écran à 90 Hz. La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui on le trouve dans un pack avec plus de 330 euros de remise. De quoi faire de belles économies sur un ultrabook premium.

Le Yoga Slim 7 Pro est intéressant pour…

Sa conception premium

Sa dalle IPS Full HD de 14 pouces à 90 Hz

Le combo i5-11300H + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 033,99 euros, le pack Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14IUH5) + House profite de 22 % de réduction, mais grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros, le tout revient à seulement 699,99 euros.

Un PC portable soigné, qui assure une bonne fluidité

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro est un ultrabook premium au design sobre et élégant. Ce modèle embarque un écran de 14 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. Résultat, on a droit un confort visuel sans précédent avec de belles images et une bonne luminosité. Les bordures autour de l’écran sont affinées pour offrir une bonne immersion. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Et avec ses 14 pouces, il est le parfait compagnon pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer avec 1,3 kg. Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité supérieure. Niveau connectique, c’est assez léger avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 1 et une prise jack. Le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.1 sont également de la partie.

Une configuration qui aura du répondant

Cet ordinateur portable ne manque pas de puissance. Il s’équipe d’un processeur Intel Core de 11e génération, le i5-11300H, couplé à 16 Go de RAM. Une configuration garantit de bonnes performances pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo sans ralentissement, voire même jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un Intel Iris Xe. Elle pourra faire tourner correctement les jeux en Full HD à 30 IPS. La dalle à 90 Hz offre au passage une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et des délais de chargement brefs. Enfin, du point de vue de l’endurance, la marque promet jusqu’à 15 heures de lecture de vidéo — de quoi être productif une journée loin d’une prise. En revanche, on ne retrouve pas de compatibilité avec la charge rapide sur ce modèle. Notez que ce modèle profite nativement de Windows 11.

Les meilleurs laptops du moment

Afin de comparer le Lenovo Yoga Slim 7 Pro avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.