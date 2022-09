Xiaomi Mi 11 Ultra : le prix de ce smartphone premium est divisé par 2 aujourd’hui

Le Mi 11 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme qu'a lancé Xiaomi pendant l'année 2021. Pour 1 199 euros à sa sortie, il ne faisait évidemment aucune concession, mais aujourd'hui son prix est littéralement sacrifié. En effet, vous pouvez maintenant l'obtenir à seulement 649 euros.

L’année dernière, Xiaomi a lancé une foule de smartphones pendant la période du printemps, allant de l’entrée au haut de gamme. Le Mi 11 Ultra faisait définitivement partie du haut du panier avec sa fiche technique excellente et son design si particulier avec cet énorme bloc photo au dos. Il n’était évidemment pas destiné à toutes les bourses avec un prix à plus de mille euros, mais aujourd’hui il devient largement plus abordable maintenant que le tarif est quasi divisé par deux grâce à cette offre.

Les atouts du Xiaomi Mi 11 Ultra

L’écran OLED QHD+ de 6,81 pouces à 120 Hz

Le puissant combo Snaprdagon 888 + 12 Go de RAM

L’appareil photo de qualité avec un petit écran OLED

L’autonomie confortable et la charge rapide 67 W (filaire et sans fil)

Au lieu de 1 199 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 11 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 649 euros sur le site d’AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo « SDFR949 » avant de procéder au paiement de votre commande.

Notez qu’il s’agit d’une version globale du smartphone, la langue française est donc disponible. On retrouve également le bloc d’alimentation de 67 W dans la boîte, mais en version US. Il vous faudra donc un adaptateur FR pour l’utiliser.

Une fiche technique encore premium en 2022

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone très imposant. Eh oui, avec ses 74,6 x 164,3 x 8,38 mm et ses 234 grammes, il sera difficilement manipulable à une main, d’autant plus que le poids n’est pas idéalement réparti pour favoriser la préhension. Dommage, car nous avons là un bel objet construit dans de beaux matériaux, comme la couche de céramique au dos.

Ceci étant dit, l’ancien smartphone premium de Xiaomi a tout de même de quoi épater la galerie, en commençant avec son sublime écran de 6,81 pouces. Entre sa technologie d’affichage OLED aux contrastes infinis, sa définition QWHD+, son délicieux taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa très bonne luminosité, cette dalle est tout simplement un régal à utiliser au quotidien, que ce soit pour regarder du contenu en streaming ou pour jouer.

En parlant de jeu, le Mi 11 Ultra se fera évidemment une joie de lancer tous les titres phares du moment (Fortnite ou Genshin Impact, par exemple) dans les meilleures conditions graphiques possible grâce à son puissant Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, on voit mal le terminal ultra haut de gamme de Xiaomi montrer des limites, même encore en 2022, ni même dans les années à venir, car il est également compatible avec le réseau 5G.

L’appareil photo avait la première place chez DxoMark

Concernant la photo et la vidéo, Xiaomi a mis le paquet. L’appareil est tout de même capable d’enregistrer en 8K à 24 images par seconde, avec une stabilisation plus que correcte en prime. Le module se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,12 pouce, un ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un champ de vision de 128 degrés et d’un téléobjectif x5 de 48 mégapixels également, avec la possibilité de zoomer numériquement jusqu’à x120. Les différents capteurs sont pertinents à utiliser et surtout excellents, de jour comme de nuit.

Un autre élément s’ajoute au module : un petit écran OLED de 1,1 pouce hérité du Mi Band 5. Ce dernier permet tout simplement d’avoir un retour vidéo pour prendre des selfies tout en profitant de la qualité des capteurs arrière. Il peut également afficher d’autres informations, comme l’heure et l’état de la batterie.

Une charge aussi rapide en filaire qu’en sans fil

Ce n’est pas encore fini. Si l’autonomie du Mi 11 Ultra n’est pas la meilleure du marché avec sa batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir facilement une journée entière, le système de charge rapide et sans fil du smartphone chinois a de quoi impressionner. Avec une puissance de 67 W dans les deux cas, vous pourrez lui faire récupérer ses 100 % en seulement 36 minutes, selon la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

