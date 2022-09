Pour surveiller votre domicile, la caméra connectée de Google à -25 % est un bon deal

Si vous aviez déjà pensé à opter pour une solution connectée afin de surveiller votre domicile, sachez que la caméra de surveillance Google Nest Cam devient plus abordable en passant aujourd'hui de 99,99 euros à 74,98 euros.

Les caméras connectées ont le vent en poupe, et certains constructeurs proposent de bonnes solutions de plus en plus diversifiées. C’est le cas de Google qui a sorti la Nest Cam filaire, une caméra connectée sous les 100 euros qui mise sur l’essentiel, avec pourtant une fiche technique complète pour surveiller efficacement les alentours de votre domicile. Elle ne nécessite pas d’investir une grande somme, surtout maintenant qu’elle s’affiche 25 euros moins chers.

Ce qu’il faut retenir de la Nest Cam

Une petite caméra filaire simple à installer

Filme en 1080p, même de nuit et compatible HDR

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Habituellement à 99,99, la caméra connectée Google Nest Cam version filaire est actuellement en promotion à 74,98 euros sur le site Boulanger et Amazon, soit 25 % de remise immédiate.

Une caméra discrète et simple à installer

Esthétiquement la Nest Cam Indoor (filaire) de Google, mise sur un aspect minimaliste avec un revêtement blanc comme les produits Nest. Sa forme arrondie prendra très peu de place, et si vous souhaitez la déplacer, sa légèreté rendra les choses très faciles. Elle peut donc facilement se camoufler dans votre intérieur que ce soit, posé à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Son installation se fait facilement puisqu’il suffit de la brancher à une prise, et suivre les étapes pour la configurer. Par la suite il faut installer l’application Google Home qui permet d’avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, ou de pouvoir vous alerter en cas d’intrusion.

Une qualité d’image nette

Ce modèle propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Il est vrai que d’autres références sur le marché sont capables d’enregistrer des vidéos en 2K, mais ici la qualité de l’image est des plus convenable. Elle dispose d’un large champ de vision de 135° pour voir ce qui se passe dans la pièce. Sa tête motorisée permet de parcourir toute la zone et, via l’application, il est possible de changer l’orientation. La vision est bonne de jour, elle l’est aussi de nuit puisqu’elle supporte également le HDR. Google propose même un zoom x6 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu.

Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est d’ailleurs capable de détecter les mouvements, et faire la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l’application pour éviter les fausses alertes. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone, ou bien de consulter l’historique de vidéos (jusqu’à 10 jours).

Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Google et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Nest Hub, ou bien de faire appel à l’assistant vocal de Google pour vous montrer ce qui se passe chez vous..

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Google Nest Cam, la version avec batterie.

