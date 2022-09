Oppo Reno 8 Pro : ce nouveau smartphone haut de gamme est déjà moins cher

Parmi les trois nouveaux smartphones de la gamme Reno d'Oppo, le 8 Pro est le plus abouti. Il s'inspire du Find X5 et X5 Pro, mais pour un prix plus accessible. Il est d'ailleurs moins cher aujourd'hui puisque son prix passe déjà de 799 euros à 741 euros.

Suite à l’Oppo Reno 7, un smartphone milieu de gamme, la marque revient avec trois nouveaux modèles le Reno 8 Lite, 8 et 8 Pro. Cette nouvelle série s’annonce plus haut de gamme qu’avant, notamment la version Pro qui apporte une expérience similaire aux Find X5 et X5 Pro d’Oppo, avec un prix moins élevé que ces deux derniers. De plus, son prix passe baisse déjà de 50 euros grâce à cette offre.

Que propose le Oppo Reno 8 Pro ?

Un bel écran AMOLED FHD+ rafraîchie à 120 Hz

La puissance du MediaTek Dimensity 8100-max

La charge très rapide jusqu’à 80 W

Un capteur photo de 50 mégapixels co-développé avec Sony

Lancé il y a quelques semaines au prix de 799 euros, l’Oppo Reno 8 Pro 5G (12 + 256 Go) est affiché en promotion à 741 euros sur le site d’Ubaldi. En cas de stock limité, la boutique Red By SFR propose ce smartphone à 749 euros.

Le plus premium de la série Reno 8

L’Oppo Reno 8 Pro respire le haut de gamme et se démarque par son design bien exécuté. Il faut dire que le dos du smartphone est protégé par du verre forgé à chaud (800 °C) avec effet glacé plutôt réussi. Sa prise en main est très agréable puisqu’il est assez fin avec 7,34 mm d’épaisseur, ainsi que léger pour du premium, avec 183 g sur la balance. En face, avant, on découvre un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend la navigation bien plus fluide.

Pour fonctionner efficacement, la version Pro mise sur la puce du Dimensity 8100-max du constructeur MediaTek, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il s’agit du deuxième SoC le plus puissant de la marque. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose aussi une expérience utilisateur fluide au quotidien, dépourvue de ralentissements. Cette puce délivrera suffisamment de puissance pour soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Pour le moment, il tourne sous Android 12 associé à l’interface ColorOS 12.1 pour une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Une partie photo prometteuse, et une charge rapide efficace

Concernant la photographie, la version Pro du Reno 8 Pro s’équipe de la puce MariSilicon X, jusqu’ici présente uniquement sur l’ultra haut de gamme d’Oppo. Cette puce donne accès au mode vidéo Ultra nuit 4K. Sur le module photo, on retrouve une caméra Sony IMX766 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. En face avant, le capteur selfie bénéficie de 32 mégapixels, et d’une stabilisation optique qui capture 60 % de lumière en plus. De quoi garantir de beaux clichés.

L’Oppo Reno 8 Pro est également un smartphone assez endurant avec sa batterie de 4 500 mAh, mais vous pourrez surtout compter sur la charge rapide, ici de 80 W. D’après la marque, il suffit de 11 minutes de chargement pour récupérer 50 % d’autonomie. On apprécie aussi que la garantie constructeur s’élève à trois années, soit une année supplémentaire que la durée normale.

Les flagship killers du marché

Afin de comparer le Reno 8 Pro d’Oppo avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2022.

