OnePlus Nord CE 2 Lite : ce bon smartphone compatible 5G chute à 189 €

Le Nord CE 2 Lite 5G représente l'entrée de gamme chez OnePlus. Il a de belles choses à offrir avec son écran à 120 Hz et sa grande batterie. Il est proposé à un tout petit prix aujourd’hui : 189 euros contre 319 euros habituellement.

Dévoilé il y a quelques mois, le OnePlus Nord CE 2 Lite est un nouveau modèle assez complet pour son prix. Il mise avant tout sur l’autonomie, mais n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Il a de quoi séduire les petits budgets, surtout maintenant qu’il perd 130 euros de son prix.

Que propose le OnePlus Nord CE 2 Lite ?

Un écran LCD en FHD+ rafraîchi à 120 Hz

écran LCD en FHD+ rafraîchi à 120 Hz Un SoC entrée de gamme efficace : Snapdragon 695

Une batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Avec un prix de lancement à 319 euros, le OnePlus Nord CE 2 Lite tombe à 189 euros seulement sur le site officiel, grâce au code CE2LITE.

Un smartphone équilibré

Le OnePlus Nord CE 2 Lite est une version allégée du Nord CE 2, et même avec quelques concessions le modèle Lite possède une fiche technique intéressante pour son prix actuel. À commencer par son design, il intègre un revêtement en plastique agréable au touché. Plus grand que son aîné, il offre tout même une bonne prise en main avec ses 6,59 pouces de diagonale. Le Nord CE 2 Lite se contente d’une dalle LCD en FHD+, mais dispose d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour garantir une meilleure fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Au dos du smartphone, on découvre un bloc photo plutôt discret avec un léger revêtement texturé. On a le strict minimum ici, avec un capteur principal 64 mégapixels, compatible avec une stabilisation logicielle, ainsi qu’un capteur de profondeur et un capteur macro, tous deux 2 mégapixels. Forcément, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la marque, mais il assura quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Avec une autonomie longue durée

Au niveau des performances, le OnePlus Nord CE 2 Lite est animé par la puce Snapdragon 695, couplée à 6 Go de RAM. Cette puce apporte non seulement la compatibilité avec la 5G, mais aussi la possibilité de lancer vos applications, faire du multitâche ou encore jouer à des jeux 3D préférés dans de bonnes conditions. De plus, le téléphone s’accompagne de l’interface personnalisable Oxygen OS 12.1 avec Android 12. Le constructeur promet d’ailleurs deux années de mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité.

Enfin côté autonomie, le smartphone de OnePlus renferme un accumulateur de 5 000 mAh, qui lui permet de tenir environ deux jours avant de devoir passer par la case recharge. À ce propos, même si d’autres smartphones OnePlus font mieux, le CE 2 Lite peut compter sur la charge SuperVOOC d’Oppo en 33 W. Selon la marque, il faut 30 minutes pour passer de 1 % à environ 55 %. En revanche, on ne pourra pas compter sur la charge sans fil ici.

Notre sélection de smartphones pas chers

Si vous voulez comparer le Nord CE 2 Lite de OnePlus avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

