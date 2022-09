649 €, c’est le super prix de l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (90 Hz) durant les French Days

À la recherche d'un nouveau PC portable dont le prix ne dépasse pas les trois chiffres ? On a ce qu'il vous faut ! L’Asus VivoBook Pro 14 OLED, ne coûte plus que 649 euros contre 999 euros à sa sortie.

La marque Asus intègre désormais des dalles OLED sur ses ordinateurs portables. Parmi toutes ces références, on y trouve le VivoBook Pro 14 OLED, un modèle qui se montre très complet. Il offre une belle qualité d’image, mais aussi de bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5. Si vous attendiez une baisse de prix pour craquer, c’est le moment idéal puisque les French Days permettent d’économiser 350 euros sur la facture.

L’Asus VivoBook Pro 14 OLED propose…

Un bel écran OLED de 14 pouces à 90 Hz

Le combo Ryzen 5 5600H + 8 Go + 512 Go SSD

Une autonomie confortable

Avec un prix de lancement à 999 euros, puis remisé à 849 euros, l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM045W) se trouve désormais à seulement 649 euros sur le site Rue du Commerce.

Un bel écran OLED pour travailler confortablement

Le VivoBook Pro 14 OLED d’Asus, affiche des lignes épurées et élégantes, avec un boîtier noir mat qui respire la qualité. Il présente également un format compact et un poids contenu, avec seulement 1,4 kg sur la balance. Mais son véritable atout est sans conteste son écran OLED de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. C’est un véritable plaisir pour les yeux. Le laptop offre une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds. Que ce soit pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Avec sa petite diagonale, il a l’avantage de prendre peu de place, et il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son look discret et son châssis tout en finesse, ce VivoBook offre une connectique généreuse on retrouve un port Thunderbolt 4, deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Un laptop performant dans la durée

Les performances sont également au rendez-vous. Ce VivoBook Pro 14 OLED intègre une puce AMD Ryzen 5 5600H pouvant monter jusqu’à 4,20 GHz en mode boost, 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. Il ne pourra pas complètement combler les gamers exigeants, mais cet ultrabook propose en plus de sa puce Radeon RX Vega 8, un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, pour apporter une meilleure fluidité en jeu.

Enfin côté autonomie, l’ultrabook d’Asus se montre plutôt endurant avec sa batterie de 63 W lui conférant ainsi une dizaine d’heures d’autonomie. La durée est amenée à changer en fonction de votre utilisation, mais dans les faits, le VivoBook Pro 14 OLED devrait tenir une journée d’utilisation. En revanche, il n’est pas compatible avec la charge rapide.

