La Kindle Paperwhite 2021 est de retour à son prix le plus bas pour les French Days

Forte de plusieurs améliorations au niveau de sa fiche technique, la liseuse Amazon Kindle Paperwhite version 2021 ne manque pas d'atouts. À l'occasion des French Days, elle est même de retour à son prix le plus bas sur le site américain : elle est ainsi disponible à 94,99 euros au lieu de 139,99 euros.

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Amazon a misé sur quelques améliorations bien pratiques pour cette version. Une liseuse complète qui est heureusement de retour à son prix le plus bas sur la plateforme, puisque son prix bénéficie d’une promotion de 45 euros à l’occasion des French Days.

La Kindle Paperwhite 2021, c’est…

Un écran plus grand de 6,8 pouces

Une autonomie plus grande

Une liseuse plus rapide que l’ancien modèle

Habituellement affichée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite 2021 (8 Go) est désormais disponible à 94,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez bénéficier en plus de la recharge sans fil et d’un capteur de luminosité, ainsi que d’un stockage de 32 Go, vous pourrez également mettre la main sur la Kindle Paperwhite Signature Edition, dont le prix passe de 189,99 euros à 144,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Kindle Paperwhite 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Kindle Paperwhite 2021 au meilleur prix ?

Un écran plus grand et plus lumineux

Pour sa Kindle Paperwhite version 2021, Amazon a misé sur plusieurs améliorations. La première, on la trouve au niveau de son écran, puisque cette liseuse adopte un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que le modèle précédent. Mais cela ne veut pas dire que cette liseuse est plus grande, et donc moins pratique à tenir en main : la marque a simplement réduit les bordures autour de la dalle E-Ink, pour augmenter l’immersion. Autrement, la Kindle Paperwhite proposera toujours une définition de 300 pixels par pouce, ainsi qu’une certification IPX8, qui permet à la liseuse de rester immergée dans de l’eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes (même si l’idée n’est pas de lui faire faire un plongeon volontairement…).

Autre nouveauté notable : l’écran est 10% plus lumineux que celui de la version précédente. Un très bon point lorsqu’on souhaite lire sous un grand soleil ou dans un environnement très éclairé. Peu importe la situation, vous pourrez bien sûr moduler facilement les caractéristiques de votre écran selon vos goûts : mode sombre, blanc sur noir, régler la teinte de la dalle pour réduire la fatigue oculaire…

D’autres fonctionnalités bien pratiques et une autonomie améliorée

La liseuse Kindle Paperwhite 2021 bénéficie, comme la génération précédente, d’une interface épurée, qui permet d’accéder via Wi-Fi au catalogue Kindle, riche de millions d’e-books. Vous disposerez sur ce modèle de 8 Go de stockage pour enregistrer tous vos livres numériques. Cette référence dispose aussi une grande variété de fonctionnalités qui faciliteront la lecture pour de nombreuses personnes, comme le grossissement de la police ou encore le vocabulaire interactif.

Pour faire fonctionner tout cela, la Kindle Paperwhite pourra compter sur un gain de puissance certain : ainsi, tourner une page sera désormais 20% plus rapide que sur l’ancienne génération. Concernant son autonomie, la liseuse pourra être utilisée durant environ dix semaines avant de devoir être rechargée via un port USB-C, soit le meilleur moyen pour gagner de la batterie en peu de temps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Kindle Paperwhite 2021.

Lire aussi

Quelle est la meilleure liseuse électronique à choisir en 2022 ?

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.